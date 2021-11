DILETTANTI – La Lnd Puglia sposa la campagna #UnRossoAllaViolenza nella Giornata contro la Violenza sulle donne

Scende in campo anche la Lnd Puglia per sensibilizzare l’opinione pubblica in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne che ricorre oggi, 25 novembre. La campagna è stata lanciata dalla Lega di Serie A con l’hashtag #UnRossoAllaViolenza.

Sabato e domenica prossimi, tutti i calciatori scenderanno in campo con un nastro rosso al braccio o colorandosi la guancia con un segno rosso per dare un segnale forte su un argomento che, purtroppo, continua a essere di scottante attualità.

“Vogliamo utilizzare il calcio dilettantistico pugliese – spiega il presidente del Cr Puglia, Vito Tisci – come cassa di risonanza per veicolare un messaggio importante all’interno della società civile e creare una rete di solidarietà che si alimenti anche dopo le partite in programma nel prossimo weekend. La violenza sulle donne è un avversario da mettere subito in fuorigioco. Con lo spirito di squadra, possiamo segnare un gol decisivo e vincere questa partita così importante”.