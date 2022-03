LECCE – La Primavera arriva troppo tardi: Empoli vittorioso di misura nello scontro diretto salvezza

Il Lecce Primavera non riesce a trovare continuità di risultati dopo il bel successo di lunedì col Sassuolo e perde malamente sul campo dell’Empoli, in quello che era un vero e proprio scontro diretto in zona salvezza.

Male i ragazzi di Grieco nel primo tempo: l’Empoli è più aggressivo e trova subito la rete del vantaggio con un colpo di testa di Barsi che beffa Nizet ma anche Samooja, leggermente fuori posizione. Il portierino giallorosso si fa perdonare qualche minuto dopo, con un volo super su colpo di testa di Lozza, ma deve capitolare in avvio di ripresa quando, a causa anche di un suo rinvio impreciso, Baldanzi riceve palla da Lozza e lo batte per la seconda volta.

Il Lecce si sveglia tardi, trovando il gol del 2-1 su autorete di Guarino che devia nella propria porta un tiro di Daka. Lemmens libera un mancino al volo che colpisce un compagno di squadra, comunque in fuorigioco. L’unica vera occasione per il pari arriva al 92′ con un tiro di Gonzalez alto di poco.

Nel prossimo turno, il 2 aprile, altra trasferta delicata per la zona salvezza: il Lecce sarà ospite della Spal, penultima in classifica.

—

IL TABELLINO

EMPOLI-LECCE 2-1

RETI: 20′ Barsi (E), 47′ Baldanzi (E), 64′ aut. Guarino (L)

EMPOLI: Fantoni; Pezzola, Rizza, Rossi, Barsi (61′ Renzi); Fazzini, Evangelisti (67′ Peralta), Guarino; Baldanzi, Lozza, Kaczarski (79′ Igniacchiti). A disp. Fontanelli, Filippis, Morelli, Magazzu, Fini, Baggiani, El Biache, Filì, Dragoner. All. Buscè.

LECCE (4-3-3): Samooja; Nizet, Hasic, Lemmens, Macrì; Vulturar, Pascalau (58′ Torok), Gonzalez; Berisha (58′ Mommo), Daka (75′ Salomaa), Carrozzo (83′ Been). A disp. Bufano, Dima, Russo, Haakmat, Burnete, Dreier, Trezza, Scialanga. All. Grieco.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino.

NOTE: ammoniti Evangelisti (E), Lemmens (L).

–

CLASSIFICA: Roma 52; Cagliari 45; Fiorentina e Inter 43; Sampdoria 41; Juventus 40; Atalanta 39; Sassuolo 37; Torino e Milan 36; Empoli 32; Napoli 31; Bologna e Genoa 30; Verona e Lecce 27; Spal 20; Pescara 12 (Juventus e Verona una gara in meno).

(foto: Rob Nizet – archivio Coribello/SalentoSPort)