NARDÒ – Puntoriere non basta a battere il Nola. La nuova classifica dopo il recupero

Pari e patta tra Nardò e Nola, nel recupero della 21esima giornata di Serie D giocato nel pomeriggio al “Giovanni Paolo II”. Un risultato che lascia un po’ d’amaro in bocca ai granata, che non riescono a sfruttare l’ultima fase della gara giocata in superiorità numerica per l’espulsione di Zito.

Gli ospiti partono subito forte e al 17′ passano in vantaggio con un colpo di testa vincente di Sicignano, al secondo gol consecutivo. La rete galvanizza la squadra di mister Condemi che sfiora il raddoppio in altre due occasioni, con Zito e Figliolia, ma poi deve subire il ritorno del Nardò che trova il gol del pari con Puntoriere al 27′, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva avversaria per infilare il pallone alle spalle di Cappa.

La partita è viva e combattuta anche nella ripresa, soprattutto quando il Nola rimane in dieci uomini per il secondo giallo rimediato da Zito, al minuto 26. Il Nardò prova ad alzare il baricentro, a caccia del gol partita, ma non ci riesce, pur andandoci vicino con Caracciolo e Puntoriere, che colpisce la parte alta della traversa. Il Nola si chiude bene e porta a casa un punto d’oro per la sua classifica.

Il Nardò sale a quota 27, con altre due partite da recuperare (Lavello e Casarano) in data ancora da definirsi. Sabato 26, per i granata ci sarà un’altra delicata sfida salvezza, in casa della Mariglianese.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 20 marzo 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, recupero giornata 21

NARDÒ-NOLA 1-1

RETI: 17′ Sicignano (No), 27′ Puntoriere (Na)

NARDÒ: Petrarca, Romeo, Mengoli, Cancelli, Caputo, Masetti, Trinchera, Mancarella, Caracciolo, Alfarano (72′ Mariano C.), Puntoriere. A disposizione: Rollo, De Feo, Centonze, My, Valzano, Dorini, Gallo. Allenatore: Pasquale De Candia.

NOLA: Cappa, Togora, Cassandro, Sicignano, D’Ascia, Caliendo, Miocchi, Zito, Camara (87′ Prevete), Di Dato (59′ Coratella), Figliolia. A disposizione: Mariano, Sagliano, Gaetano, Boggia, Corbisiero. Allenatore: Carmelo Condemi.

ARBITRO: Foresti di Bergamo.

NOTE: ammoniti Trinchera, Mengoli (Na), Zito, Cappa, D’Ascia, Figliolia (No); espulsi: al 26′ st Zito (No) per doppia ammonizione.

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 60; Bitonto e Francavilla 54; Fasano 48; Nocerina e Gravina 45; Casertana e Sorrento 40; Molfetta 39; Casarano* 35; Lavello* e Nola 34; Altamura 31; Brindisi, San Giorgio e Mariglianese 30; Rotonda 29; Bisceglie* 28; Nardò** 27; V. Matino* 19.

* = Gare in meno