VIRTUS FRANCAVILLA – Giornata no: il Picerno viola la “Nuovarredo Arena” sui titoli di coda

Brutta battuta d’arresto per la Virtus Francavilla che deve cedere il passo al Picerno, a segno nei minuti finali con Parigi. Per i biancazzurri arriva una sconfitta casalinga che mancava dall’1-2 subito dalla Turris il 21 novembre scorso.

Primo tempo senza grosse emozioni ma con grande agonismo in campo. Le uniche azioni degne di nota sono due spunti di Perez, entrambe le volte fermato dall’ex Albertazzi, e di Patierno, che sfiora i pali di testa su cross di Ingrosso.

La ripresa viaggia sugli stessi binari. Si fa preferire il Francavilla ma il Picerno tiene botta e colpisce quando e come può. Attorno al quarto d’ora è ancora Patierno a tentare l’avventura nei 16 metri ospiti, ma il pallone sfila alto. Quando la partita sembrava destinata a uno scontato 0-0, però, ecco la zampata dei lucani con Parigi che mette dentro il gol dello 0-1 su azione ispirata da Pitarresi. L’occasione per il pari capita sui piedi di Patierno, ma oggi il bomber della Virtus è in giornata no e spedisce altissimo da ottima posizione e a tu per tu col portiere ospite.

In classifica, i biancazzurri sono staccati dall’Avellino e scendono al quarto posto a pari merito col Monopoli, che, però, non ha giocato il derby col Taranto. Domenica prossima, vista alla Turris.

IL TABELLINO

Francavilla F., Nuovarredo Arena

domenica 20 marzo 2022, ore 17.30

Serie C/C 2021/22, giornata 33

VIRTUS FRANCAVILLA-PICERNO 0-1

RETI: 88′ Parigi

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Nobile, Idda, Gianfreda (90′ Ventola), Delvino; Pierno, Prezioso (62′ Franco), Toscano (81′ Carella), Ingrosso; Mastropietro; Patierno, Perez (62′ Maiorino). A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Padovano, De Maria, Tulissi, Demirdijan. All. Taurino.

PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Allegretto, Ferrani, Garcia, Setola, Dettori, Pitarresi, Viviani; De Cristofaro, Reginaldo (70′ Parigi), Vivacqua (70′ Senesi). A disp. Summa, Viscovo, Alcides Dias, Gerardi, Guerra, Carrà, Di Dio. All. Colucci.

ARBITRO: Perri di Roma 1.

NOTE: ammoniti Prezioso, Ingrosso, Patierno (VF), Allegretto, Ferrani (P). Rec. 1 e 3.

(foto: Reginaldo vs Patierno – ph Miglietta)