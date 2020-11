DILETTANTI – Terza Categoria e attività provinciali giovanili: fissata la data per una potenziale partenza dei campionati

Nel Comunicato ufficiale della Lnd Puglia di ieri, 17 novembre, si ribadiscono le disposizioni già pubblicate nei giorni scorsi che riguardano – essendoci le condizioni sanitarie e salvo ulteriori proroghe dello stop alle attività dilettantistiche – la ripresa degli allenamenti collettivi dal 4 dicembre per poi ripartire coi recuperi di campionato nelle date del 3, 6 e 10 gennaio 2021. Il Campionato Regionale Juniores avrà inizio sabato 9 gennaio 2021.

Per quanto concerne l’attività dei campionati provinciali, senior e giovanili, la Lnd Puglia ha stabilito che i tornei di Terza Categoria, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 ripartiranno domenica 10 gennaio 2021.

A chiusura delle disposizioni, si ribadisce che “le previsioni relative alla ripresa delle attività ufficiali sono subordinate all’evoluzione della pandemia e alle conseguenti determinazioni del Governo“.