GIOVANILI – È della Juventus il 9° Trofeo Caroli Hotels Under 13

La Juventus succede al Torino e vince la nona edizione del Trofeo Caroli Hotels under 13, organizzato da Asd Capo di Leuca da Caroli Hotels. Nella finalissima, i bianconeri hanno battuto per 3-1 la Lazio con reti di Marchisio, Chianese, Dwono per i vincitori, Conti per gli sconfitti.

Questi gli altri premi consegnati: Premio Talento del Futuro (5): Harry Ekhoriyayi (Bologna); Alessio Caggiano (Torino); Biagio Cimini (Real Casarea); Leonardo Marchisio (Juventus); Alessandro Mancini (Lazio); Premio miglior attaccante: Thomas Bevilacqua (Virtus Francavilla); Premio Miglior Difensore; Nicola Masino (Levante Azzurro); Premio Miglior centrocampista: Diego Di Giacomo (Foxes Albanova); Premio squadra rivelazione: Foxes Albanova.

Hanno partecipato: Capo di Leuca, Bari, Giovani Cryos, Virtus Junior Stabia, Lodigiani, Torino, Soccer Dream Parabita, Virtus Francavilla, Ragazzi Sprint Crispiano, Juventus, Levante Azzurro, Tor Tre Teste, Roma, Wonderful Bari, Asd Fabrizio Miccoli, Sassuolo, Grifone Calcio, Taras Taranto, Bologna, Invictus Lam, Casarano, Lecce, Vigor Perconti, Lascaris, Jonia Calcio, Real Casarea, Rimini, Lazio, Stivo Trento, Etra Barletta.

Si è giocato a San Donato di Lecce, Taviano, Collepasso, Gallipoli, Heffort Parabita e Centro Europa Sport Nardò. Il torneo era dedicato agli Esordienti misti (nati nel 2012 e 2013) e hanno partecipato 32 squadre.

Prossimi appuntamento del network dei tornei Caroli Hotels: dal 5 all’8 dicembre Under 15 femminile e dal 27 febbraio al 4 marzo 2025 il 21° Trofeo Caroli Hotels Under 14.