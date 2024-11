VOLLEY – Dalla Serie A2 alla D: risultati 03.11.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Offanengo-Concorezzo 3-0, Altafratte-Olbia 3-1, Itas Trentino-T. Altino 3-1, T. Albese-FG Busto Arsizio 2-3, Esperia-N. Melendugno 2-3.

CLASSIFICA: Itas Trentino 13 – Offanengo, Melendugno 11 – Altafratte 10 – T. Albese, FG Busto Arsizio 9 – Esperia 5 – Concorezzo 4 – Olbia 3 – T. Altino 0.

PROSSIMO TURNO (10 nov.): Olbia-Offanengo, Concorezzo-T. Altino, N. Melendugno-Itas Trentino, FG Busto Arsizio-Fratte, T. Albese-Esperia.

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 5): Modica-Ortona 1-3, R. Sorrento-BCC Castellana Grotte 3-0, VV Sabaudia-Aurispa LPLV 3-0, E. Campobasso-D. Reggio Calabria 3-2, NV Gioia-R. Lagonegro 3-1.

CLASSIFICA: R. Sorrento 12 – VV Sabaudia, NV Gioia 9 – S. Ortona 7 – D. Reggio Calabria 6 – R. Lagonegro 5 – BCC Castellana Grotte 4 – Aurispa LPLV 3 – GE Napoli, E. Campobasso 2 – A. Modica 1.

PROSSIMO TURNO (10 nov.): BCC Castellana Grotte-VV Sabaudia, R. Lagonegro-Ortona, Aurispa LPLV-Modica, Reggio Calabria-GE Napoli, NV Gioia-E. Campobasso.

(US Aurispa LPLV, Davide Ruberto) – Troppe assenze per Aurispa Links per la vita, sconfitta a Sabaudia 3-0. Sabaudia e Aurispa Links per la vita si affrontano al Palavitaletti in un match valevole per la 4a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca. Settimana intensa per i salentini dopo l’annuncio dell’avvicendamento in regia, con il palleggiatore Lorenzo Giani che ha lasciato il posto all’esperto Fabroni. Quest’ultimo, però, non può essere della gara perché non ancora a disposizione di coach Cavalera. Formazione necessariamente rimaneggiata, con D’Alba costretto a partire dalla panchina per problemi fisici. Per quanto riguarda il sestetto iniziale, dunque, figurano gli schiacciatori Mazzone e Ferrini, Cappio al palleggio, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e Colaci adattato nel ruolo di libero. Complicatissimo inizio per i salentini, privi di un palleggiatore di ruolo, che vengono subito affossati dagli attacchi avversari. Neanche il timeout di coach Cavalera risulta salvifico e i primi punti arrivano soltanto dopo l’ingresso in campo di D’Alba (10-4). Maletto e Penna trovano qualche attacco vincente, evitando che il passivo diventi ancora più severo (15-9). Una sfida ingiocabile per le troppe assenze in casa Aurispa Links per la vita, con Sabaudia che ha vita facile su tutti i palloni. Coach Cavalera fa entrare anche il libero Bleve ma il set scorre via senza ulteriori sussulti, se non per una diagonale di Penna e un mani out di Mazzone, ultimi afflati dei salentini, prima di arrendersi alla diagonale decisiva di Onwelo (25-16). Anche nel secondo set Aurispa Links per la vita non vede la luce e coach Cavalera sostituisce il libero Bleve con l’adattato Colaci, ma è comunque costretto al timeout sul +4 per i padroni di casa (5-1). Un buon turno di battuta di Penna consente di raggranellare qualche punto, non sufficiente tuttavia ad agguantare il pari (8-5). D’Alba e Mazzone affinano l’intesa, con quest’ultimo autore di due diagonali vincenti, scatenando la mossa di coach Mosca che chiama il primo timeout della serata per Sabaudia (9-8). Ottimo primo tempo di Deserio servito bene da D’Alba, da cui scaturisce la reazione di Aurispa Links per la vita, che sfrutta un ottimo turno di battuta di Deserio per portarsi sul -2 (17-16). Il break dei salentini rianima i giocatori ma il tentativo di rimonta si interrompe dopo un pallonetto di Mazzone e il mani out di Deserio, cui segue il necessario timeout di coach Cavalera (21-18). Aurispa Links per la vita non riesce a fare il miracolo ed è costretta ad alzare bandiera bianca (25-19). Nel terzo set è ancora Sabaudia ad andare avanti, ma Aurispa Links rimane attaccata con il mani out di Ferrini e quello successivo di capitan Mazzone (5-4). Il break di Sabaudia rimette ancora in difficoltà i salentini e coach Cavalera sfrutta il primo timeout (9-6). L’ace di Penna è solo un falso allarme, perché i successivi errori regalano un cospicuo vantaggio ai padroni di casa che viaggiano indisturbati verso il successo (15-10). Onwelo attacca in lungolinea e i padroni di casa mantengono il controllo del match (20-14). I punti di Maletto e Mazzone servono solo per le statistiche, prima che Sabaudia chiuda definitivamente la sfida (25-20).

IL TABELLINO

Vidya Viridex Sabaudia – Aurispa Links per la vita 3-0

(25-16; 25-19; 25-20)

Vidya Viridex Sabaudia: Stamegna 1, Tomassini 12, Menichini, Ruiz 8, Onwuelo 14, N. Mazzon 5, Rondoni (lib), De Vito 6, Serangeli, R. Mazzon 11, Catinelli 1. All. Mosca

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 9, Alessio Ferrini 4, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 9, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone, Michele Deserio 7, Gabriele Maletto 6, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Tonino Cavalera

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 4): Faam Matese-Tya Marigliano 2-3, Cus Bari-AV San Marzano 1-3, BCC Leverano-AC Bari 3-0, C. Lecce-Casoria 3-2, CO SanVitoMesagne-R. Volley Meta 3-1, I. Molfetta-GV Galatone 0-3, Pag Taviano-VC Grottaglie 2-3.

CLASSIFICA: Pag Taviano 9 – BCC Leverano 8 – GV Galatone 7 – I. Molfetta, Tya Marigliano, CUS Bari, VC Grottaglie, Faam Matese 6 – CO SanVitoMesagne, AV San Marzano 3 – Casoria 2 – AC Bari 1 – C. Lecce, R. Volley Meta 0.

PROSSIMO TURNO (9-10 nov.): Marigliano-Cus Bari, AV San Marzano-Faam Matese, AC Bari-C. Lecce, BCC Leverano-R. Volley Meta, Casoria-CO SanVitoMesagne, Grottaglie-I. Molfetta, GV Galatone-Pag Taviano.

(US Volley Leverano) – La BCC Leverano continua a vincere e convincere. Quarta vittoria in altrettante partite per gli uomini di coach Andrea Zecca che, complice la sconfitta al tiebreak della PAG Taviano nella sfida con Volley Club Grottaglie, si isolano in testa alla classifica del girone “G” del campionato di serie B maschile. Sul parquet amico di Via 2 giugno i gialloblù leveranesi hanno avuto la meglio, in 3 set, della formazione della Pallavolo Bari. Vittoria netta e mai in discussione per Orefice e compagni. Primo e secondo set con Leverano sempre avanti e Bari che solo in qualche occasione riusciva ad accorciare le distanze. Terzo set più combattuto: gli ospiti sempre a contatto e in due occasioni anche in vantaggio, fino al 24-24 poi due errori consecutivi dei biancorossi consegnano la vittoria da 3 punti alla BCC Leverano. I parziali 25-17, 25-20 e 26-24 a favore del Leverano. Il tabellino: Ingrosso, top scorer dell’incontro, 16 punti, Orefice 12, Galasso 9, Peluso 7, Serra 4 e un punto a testa per Balestra e Rossetti. Muri-punto Leverano 4, Bari 3; ace Leverano 5, Bari 1; errori in battuta Leverano 11, Bari 10. Prossimo incontro ancora in casa per Leverano. Sabato 9 al Palasport arriverà la formazione napoletana della Romeo Meta di Sorrento. Obiettivo mantenere la leadership della classifica.

(US Lecce Volley, Donatella De Filippo) – Nella seconda gara interna del campionato, i giallorossi della Conad Lecce superano per tre a due la formazione campana del Volley Casoria e si aggiudicano i primi due punti utili per smuovere la classifica. Sostenuti da un folto pubblico, i giallorossi, si sono aggiudicati i primi due parziali per 25 a 18 e 25 a 21, cedendo il terzo e quarto set agli ospiti e chiudendo poi il quinto a proprio favore per 15 a 10. I campani, senza i palleggiatori titolari bloccati da infortuni. sono scesi in campo con la formazione composta in regia da Mauro Ferreri, i centrali Bonina ed esposito, Botti e Giordano laterali, l’opposto Cefariello e il libero Vacchiano. Per la Conad Saccomanno schiera Solazzo in regia, gli schiacciatori Cannazza e Tommasi, i centrali Di Zanno e Iaccarino, l’opposto Cagnazzo e il libero Di Lecce. Nel primo set, nel complesso equilibrato, la Conad, molto agguerrita, macina punti in prima linea con gli attacchi di Cagnazzo e Tommasi serviti magistralmente da Solazzo. Qualche errore di troppo dei leccesi accorciano le distanze dagli ospiti bloccati in prima linea da due monster block di Di Zanno al centro che consente ai padroni di casa di servire per il setball, un attacco di Tommasi poi chiude il set a favore dei leccesi per 25 a 18. La Conad parte in vantaggio anche nel secondo parziale, Solazzo si affida a Cagnazzo dalla seconda linea, Di Zanno attacca dal centro e la Conad si porta sul 18 a 13. Il Casoria non molla, recupera con gli attacchi di Botti difesi molto bene da Di Lecce e Paglionico chiama il tempo sul 22 a 19 per i leccesi. Tre attacchi consecutivi di Cagnazzo chiudono il secondo set per 25 a 21. Nel terzo, inizialmente a favore dei padroni di casa, sono i campani a recuperare il gap di svantaggio con Botti e Cefariellofino a pareggiare i conti aggiudicandosi il set per 25 a 23. Rinvigoriti i campani maturano il vantaggio fino al finale del quarto, la Conad si risveglia recupera con Cagnazzo a muro ma è Cefariello, migliore in campo, a portare la squadra campana al Tie break.

L’atmosfera diventa incandescente nel quinto con entrambe le squadre in parità, penalizzate di un punto per effetto dei cartellini rossi emessi dal direttore di gara. Si cambia campo con la Conad in vantaggio di una lunghezza, Tommasi e Cagnazzo, autore di 36 punti finali, mantengono il vantaggio e l’incontro si chiude a favore dei leccesi per 15 a 9. Un risultato che riporta il buon umore nell’ambiente leccese come afferma Federico Tommasi, autore di 22 punti, alla fine della gara: “È stato un risultato importante, purtroppo ci siamo fatti sfuggire i tre punti, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati fino alla fine – spiega lo schiacciatore leccese -. Nel terzo e quarto set siamo stati più fallosi e abbiamo permesso ai campani di recuperare, nel quinto non abbiamo mollato e siamo riusciti a chiudere l’incontro”. Sabato prossimo andiamo a Bari, una gara per nulla scontata, noi dobbiamo continuare ad esprimerci al massimo e portare a casa il risultato”.

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 4): S. Salerno-Gada Pescara 3-2, Cus L’Aquila-FDD Arabona 0-3, M. Cerignola-P. Leonessa 0-3, CP Napoli-LB Monopoli 3-1, SS Nardò-A. Villaricca 3-0, CDM Cutrofiano-E. Isernia 0-3, G. Castellaneta-Faam Matese 2-3.

CLASSIFICA: P. Leonessa, CP Napoli 11 – M. Cerignola, GE Castellaneta, Faa m Matese 9 – SS Nardò 7 – FDD Arabona 6 – E. Isernia 5 – LB Monopoli, S. Salerno, CDM Cutrofiano 4 – A. Villaricca, Gada Pescara 2 – Cus L’Aquila 1.

PROSSIMO TURNO (9-10 nov.): Gada Pescara-Cus L’Aquila, FDD Arabona-S. Salerno, P. Leonessa-CP Napoli, A. Villaricca-M. Cerignola, LB Monopoli-SS Nardò, Faam Matese-CDM Cutrofiano, E. Isernia-GE Castellaneta.

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 4): Gioiella VA-Aurora Brindisi 3-2, FA Oria-Trepuzzi 1-3, TI San Cassiano-LC Monteroni 3-1, I. Talsano-Flyarmida 0-3, CDM Cutrofiano-NV Gioia 2-3, FONV Maglie-CDM Astra Volley 3-0, N. Melendugno Calimera-W. Crispiano 1-3.

CLASSIFICA: Trepuzzi 12 – NV Gioia 11 – Aurora Brindisi 10 – LC Monteroni, Flyarmida, W. Crispiano, Gioiella VA 9 – FA Oria 8 – TI San Cassiano, FDONV Maglie 3 – CDM Cutrofiano 1 – N. Melendugno Calimera, CDM Astra Volley, I. Talsano 0.

PROSSIMO TURNO (9-10 nov.): Aurora Brindisi-FA Oria, Trepuzzi-Gioiella VA, LC Monteroni-I. Talsano, NV Gioia-TI San Cassiano, Flyarmida-CDM Cutrofiano, W. Crispiano-FDONV Maglie, CDM Astra Volley-N. Melendugno Calimera.

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 2): D&F Caffè-LC Mottola 3-0, OF Squinzano-Materdomini 3-0, MP Showy Boys-P. Fasano 3-2, LS Casarano-MB Ruffano 3-0, V. Tricase-Frascolla TA 3-0.

CLASSIFICA: LS Casarano 6 – P. Fasano 4 – AF Turi, V. Tricase, D&F Caffè, OF Squinzano, LC Mottola, MB Ruffano 3 – MP Showy Boys 2 – Frascolla TA, Materdomini 0.

PROSSIMO TURNO (9-10 nov.): Materdomini-AF Turi, LC Mottola-LS Casarano, P. Fasano-V. Tricase, MB Ruffano-MP Showy Boys, Frascolla TA-OF Squinzano.

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 2): O. Parabita-Lecce 3-0, SV San Pietro-MSP Galatina 0-3, Dema Fulgor V.-FNC Surbo 0-3, Sport & Friends-AR Spongano 1-3, RV Ugento-MB Ruffano 2-3, I. Copertino-Cogequ Monteroni 3-0.

CLASSIFICA: MSP Galatina, AR Spongano 6 – O. Parabita, FNC Surbo, MB Ruffano 5 – RV Ugento 4 – I. Copertino 3 – Cogequ Monteroni, SV San Pietro 1 – Sport & Friends, Dema Fulgor V., Lecce P. 0.

PROSSIMO TURNO (9-10 nov.): FNC Surbo-MSP Galatina, O. Parabita-RV Ugento, Lecce P.-SV San Pietro, AR Spongano-I. Copertino, MB Ruffano-Sport & Friends, Cogequ Monteroni-Dema Fulgor V.

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): Materdomini-Apulia Monopoli 3-0, Vibrotek-AI Alberobello 1-3, VR Nardò-Tiger Squinzano 3-1, V. Parabita-VC Grottaglie 3-0, GE SBV Galatina-San Pancrazio 3-1.

CLASSIFICA: V. Parabita 12 – San Pancrazio 9 – GE SBV Galatina, AI Alberobello 8 – VR Nardò 7 – GS Atletico 4 – Materdomini, Tiger Squinzano, VC Grottaglie 3 – Vibrotek 2 – EP Massafra 1 – Apulia Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (9-10 nov.): Apulia Monopoli-Vibrotek, EP Massafra-Materdomini, VC Grottaglie-VR Nardò, GS Atletico-V. Parabita, AI Alberobello-GE SBV Galatina.

(US SBV Galatina, Piero De Lorentis) – Una vittoria auspicata quella della Golden Eye Salento Best Volley, fortemente voluta da capitan Guarini e compagni, anche se non pronosticabile dopo la scialba prova di Grottaglie. Una gara corale e senza sbavature, fortemente ricca di agonismo (debordante in una sola circostanza con due rossi sventolati da un arbitro carente in diottrie) e tatticamente ineccepibile. “E’ stato fatto un gran lavoro di repulisti mentale su alcuni atteggiamenti negativi palesatisi in campo, afferma il tecnico Giannotta, svolto in parallelo ai piani di lavoro consueti e di concerto con la società. Ho chiesto meno comportamenti individualistici ed un’applicazione tattica collettiva che ci consentisse di ottimizzare le fasi di rigiocata”. La sufficienza piena maturata in tutti i fondamentali di attacco e difesa, con percentuali di positività in ricezione molto consistenti, hanno permesso alla regia di Asti di esprimersi al meglio nella distribuzione per i suoi attaccanti. E dire che l’assenza di Quaranta, in aggiunta a quella oramai persistente dell’opposto Pica, complica ancor di più le scelte del tecnico Giannotta che scioglie il ballottaggio per il ruolo di libero tra Duma ed Esposito a favore di quest’ultimo.

Cronaca – I set – Le formazioni in campo vedono gli ospiti schierati a ricevere in P3 con la diagonale Mazzotta Antonio e Perrucci Andrea, di banda Mazzotta Adriano e Lomartire, al centro Mazzeo e D’Elia , libero Delle Grottaglie. La squadra di casa serve il primo pallone in P3 con Asti-Riccardo De Lorentis ,Guarini e Tundo centrali, Carlo De Lorentis e Cucurachi in posto quattro ed Esposito libero. Prime conclusioni infarcite di errori da ambo le parti; più numerose per i padroni di casa che accusano un 2-5 con Carlo de Lorentis e Tundo che riducono lo svantaggio (7-9) subito incrementato per gli ospiti da Lomartire e Perrucci Andrea (7-12). Asti chiama alla conclusione ripetutamente Riccardo De Lorentis, si mette in proprio con un ace accorciando il distacco fino al 18-19 , poi perdono d’incisività i padroni di casa lasciando lo spunto finale agli ospiti per un 20-25 che assegna loro la prima frazione. II set – Avvio bruciante della SBV. Asti chiama ripetutamente a concludere il suo opposto (11-7, 18-15, 21-16) che al termine del set segna a referto ben dodici punti. Lomartire e Perrucci provano a tenere a galla la squadra, Cucurachi è efficacissimo smorzando il ritorno per poi lasciare il posto a Lefosse. Un ritorno quello del giocatore calabrese sul parquet galatinese a distanza di ben 14 anni (serie B2 girone H 2010-2011) benaugurante, poi Tundo, Carlo de Lorentis e il punto numero 25 di Guarini portano la gara in parità. III set – Combattutissimo, adrenalinico ed equilibratissimo. Tenta D’Elia con un gran muro lo strappo (5-9) che tre errori dei suoi avanti vanificano per un 9-9 marcato Guarini. Asti si conferma un fiduciario- conservatore chiamando il suo capitano a conclusioni punto micidiali,(ben 6 punti in questa frazione) per un 16-16 a cui si associano Carlo DeLorentis murando D’Elia e Lefosse con un ace. Lomartire e Perrucci rispondono ad un doppio Asti (21-21), Cucurachi e Guarini portano sul 24-23 il set, ribaltano il vantaggio i brindisini (24-25) ma l’opposto SBV capovolge ancora il punteggio (26-25). La tensione e la fatica sul 27-27 lasciano i segni nella formazione ospite premiando la squadra di mister Giannotta, grazie ad un fallo d’invasione ed un attacco out di Mazzotta che sanciscono la vittoria del parziale e il vantaggio di 2 set ad 1. IV set – Avvio da brividi per la SBV che sullo 0-4 di uno scatenato Perrucci congela la gara con un time out. Il muro ospite è efficace ed altrettanto lo è quello di Cucurachi e di un doppio De Lorentis per un 9-9 che si giova di un cambio al centro, Pestini per Tundo, perfetto. Poi D’Elia e Lomartire tentano l’allungo (9-12, 15-17) ma il break di +10 che operano i padroni di casa fino alla vittoria,è strepitoso. Il regista di casa sorprende ancora. Arma il braccio del giovanissimo Cucurachi per ben 5 volte e viene ripagato con altrettanti punti, poi invita a chiudere la partita con il punto numero 24 il suo opposto e, dulcis in fundo, capitan Guarini di prima intenzione su ricezione avversaria sbagliata sancisce la vittoria finale.