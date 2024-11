BASKET C/m – LSB Lecce corsara a Corato trascinata da Ouandie e da una difesa di ferro

Cce La Scuola di Basket Lecce corsara a Corato. I ragazzi di coach Michelutti hanno saccheggiato il parquet del Palalosito portando a casa 2 punti di platino, in occasione della quinta giornata del campionato interregionale di Serie C Unica. I biancazzurri hanno avuto ragione di Corato per 63-69 riscattando la prima sconfitta casalinga rimediata nel turno precedente contro Castellaneta. Solidità in difesa e cinismo nelle fasi chiave della gara, hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dei viaggianti. In fase realizzativa svetta la prestazione di Ouandie, autore di ben 22 punti a referto. Anche Cantagalli non ha fatto mancare il suo apporto andando in doppia cifra, ma la fase difensiva del blocco biancazzurro si è rivelata decisiva per le sorti della partita.

Nel primo quarto è regnato un perfetto equilibrio come dimostra il 13 pari scaturito alla fine dei primi 10 minuti. Nel secondo quarto le due squadre si sono inseguite nel punteggio, sino all’infortunio di Federico Ingrosso accaduto ad 1 minuto e 40 secondi dalla fine della seconda frazione. Grosso spavento per il giocatore che, in seguito ad un fallo subito da Gaye, è stato costretto a lasciare il campo per poi essere accompagnato in pronto soccorso dove gli esami strumentali, fortunatamente, hanno scongiurato lesioni. Mocavero e compagni sono andati alla pausa lunga sul +2, ma è all’uscita degli spogliatoi la squadra di Michelutti ha dato un’importante spallata alla partita vincendo il terzo periodo 9-19 nonostante la pesante assenza di Ingrosso. Negli ultimi 10 minuti i padroni di casa hanno reagito riuscendo ad accorciare il gap sul tabellone luminoso sino al 58-62, ma nel finale La Scuola di Basket ha dimostrato freddezza e grande lucidità rimettendo distanza nel punteggio e facendo sua la gara.

“Abbiamo colto una bella vittoria su un campo difficile e i ragazzi sono stati bravi a rimanere lucidi sino alla fine difendendo con le unghie e con i denti il vantaggio – dichiara coach Michelutti -. Adesso ci prepareremo per affrontare in casa Barletta che, anche se è reduce da un periodo difficile, venderà cara la pelle sul nostro parquet. Il campionato è ancora molto lungo, ma vogliamo iniziare a dare continuità di prestazioni e risultati”.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

CORATO-LSB LECCE 63-69

(13-13, 32-34, 41-53, 63-69)

Nuova Matteotti Corato: Cicivè 14, D’Imperio 7, Gaye 10, Guadagno, Giglio, Martinelli 2, Diana 5, Lopez 4, Girolamo, Savino, Pecorelli, Sam 21. All. Gargano.

Cce Lsb Lecce: Cantagalli 14, Renna 3, Capoccia, Murrone, Ingrosso 3, Esposito 4, Mocavero 6, Laudisa 4, Vidakovic 7, Dosic 6, Ouandie 22. All. Michelutti.

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 5): Cus Foggia-Assi Brindisi 101-99, B. Fasano-F. Trani 84-65, NM Corato-LSB Lecce 63-69, V. Castellaneta-AB Potenza 93-72, Barletta B.-NP Monteroni 60-70, P. Molfetta-B. Francavilla 76-81.

CLASSIFICA: V. Castellaneta, Cus Foggia, B. Francavilla 8 – NV Mesagne, NP Monteroni 6 – P. Molfetta, LSB Lecce, Assi Brindisi, AB Potenza, B. Fasano 4 – NM Corato 2 – F. Trani, Barletta B. 0.

PROSSIMO TURNO (9-10 nov.): Assi Brindisi-V. Castellaneta, LSB Lecce-Barletta, AB Potenza-NM Corato, B. Francavilla-Cus Foggia, NP Monteroni-NV Mesagne, F. Trani-P. Molfetta.