FEMMINILE – Lecce Women, ancora una vittoria: La Donna e D’Amico piegano il Catania

Terza vittoria consecutiva per il Lecce Women che batte per 2-1 il Catania sul proprio terreno. A segno, come nella scorsa partita, La Donna e D’Amico. La capitana, in particolare, è stata autrice di una prestazione notevole, avendo fornito l’assist a La Donna nel primo gol giallorosso e aver poi battuto la portiera avversaria con un perfetto pallonetto da fuori area.

“Volevamo fortemente i 3 punti e li abbiamo conquistati – ha commentato l’allenatrice Vera Indino -. Il Catania ha giocato un’ottima partita ma questa volta noi avevamo più fame. Ci abbiamo provato in tutti i modi a vincerla e nonostante il vantaggio già ottenuto nei primi 45 minuti non abbiamo mai smesso di attaccare, volevamo chiuderla. Peccato solo per l’unico errore difensivo che ci è costato il gol del pareggio. Siamo state brave però a non disunirci, abbiamo continuato ad attaccare creando varie occasioni. Poi ci ha pensato Serena D’Amico a tirare fuori dal cilindro un supergol e abbiamo vinto la partita. Complimenti a tutte le ragazze che hanno lottato dal primo all’ultimo minuto credendoci sempre”.

Nel prossimo turno, il Lecce Women affronterà ancora una siciliana, il Palermo in trasferta.

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-CATANIA 2-1

RETI: 20′ pt La Donna (L), 30′ st Sciuto (C), 38′ st D’Amico (L)

LECCE WOMEN: Prieto, De Vito, Felline, Bocchieri (14′ st Depunzio), Megna, Simone, Bertè, Labianca (24’ st Tomei), La Donna, D’Amico, Scardino. In panchina: Serio, Tondo, Cudazzo, De Paola, Lisi, Renna, Mariano. Allenatrice Vera Indino.

CATANIA: Trentadue, Suriano, Gaglio, Vetere, Papaleo, Lanteri, Cammarata, Basilotta, Musumeci (40′ st Milazzo), Petruzzella, Fiorile (23′ st Sciuto). In panchina: Orlando, La Porta, Brunetti, Ferlito, Russo. Allenatore Pierpaolo Alderisi.

ARBITRO: Di Giuseppe di Frosinone.

NOTE: spettatori circa 300. Espulso: 50′ st Alderisi allenatore (C). Ammonite: Scardino (L), Papaleo (C). Recupero: pt 1′; st 7′.