GIOVANILI – Conto alla rovescia per il XVII Trofeo Caroli Hotels Under 14: ecco la prima giornata di gare

Otto squadre giovanili provenienti da tutta Italia, saranno di saranno in campo da domani a domenica 8 per la terza edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 femminile, riservato alla categoria Giovanissimi (9 contro 9) e in programma sui campi di Collepasso (“Comunale”) e Gallipoli (Stadio “Bianco”). Vi parteciperanno: Juventus, Pink Bari, Bologna, Nitor Brindisi,…