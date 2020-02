SCHERMA – Interregionali di Foggia U14, grandi risultati dalle società salentine presenti in pedana

Grandi soddisfazioni continuano ad arrivare per l’Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi-Novoli. Nel weekend passato si sono svolte due importanti prove di scherma del Circuito europeo under 17 e under 23. A Busto Arsizio (Va) sono scesi in gara gli under 23 di spada, per un totale di 490 atleti in rappresentanza di oltre 20 Paesi…