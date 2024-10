GIOVANILI – Club da tutta Italia nel Salento, parte il 9° Trofeo Caroli Hotels Under 13

Al via domani, 30 ottobre, il 9° trofeo Caroli Hotels Under 13 che si giocherà sui campi di San Donato di Lecce, Taviano, Collepasso, Gallipoli, Heffort Parabita e Centro Europa Sport Nardò sino a domenica 3 novembre, dedicato agli Esordienti misti (nati nel 2012 e 2013). La manifestazione è organizzata dall’Asd Capo di Leuca, in collaborazione con Caroli Hotels. Parteciperanno 32 squadre. Questi i gironi:

Girone A: Roma, Taras Taranto, Foxes Albanova, Fabrizio Miccoli; girone B: Torino, Grifone Calcio, Ragazzi Sprint Crispiano, Football Taviano; girone C: Bologna, Tor Tre Teste, Giovani Cryos, Città di Gallipoli; girone D: Juventus, Virtus Francavilla, Dabliu, Academy Andria; girone E: Lazio, Casarano, Levante Azzurro, Diavoli Rossi; girone F: Sassuolo, Real Casarea, Vjs Velletri, Soccer Dream Parabita; girone G: Lecce, Lodigiani, Etra Barletta, Capo di Leuca; girone H: Rimini, Vigor Perconti, Jonia Calcio, Virtus Taranto.

La cerimonia d’inaugurazione si svolgerà domani, 30 ottobre, alle ore 17, al Cine Teatro Italia di Gallipoli.