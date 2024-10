BASKET C/m – LSB Lecce lotta ma non basta: al ‘Pala San Giuseppe’ passa il Castellaneta

Si ferma a due vittorie consecutive la striscia positiva della Cce La Scuola di Basket Lecce. Gli uomini di Michelutti hanno ceduto il passo a Castellaneta tra le mura amiche del palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino” per 88-94, in occasione della 4ª giornata del campionato di serie C Unica.

Non sono bastati cinque biancazzurri in doppia cifra (Cantagalli, Ingrosso, Laudisa, Mocavero e Ouandie) per avere ragione di un avversario con tanti punti nelle mani. Tra le file di Castellaneta infatti hanno fatto la differenza Staselis, autore di ben 32 punti, e Migliori che ne ha messi a referto 24.

Pronti via e per i padroni di casa la strada si fa subito in salita. I locali subiscono 30 punti nel primo quarto finendo a -7 dopo un inizio di gara scintillante. Nel secondo periodo Mocavero e compagni si rifanno sotto alzando le percentuali dal campo, nonostante i ritmi frenetici imposti dai viaggianti. I biancazzurri riescono ad accorciare il gap nel punteggio andando alla pausa lunga con 3 punti da recuperare. Il terzo periodo inizia bene per i locali che impattano con la tripla del pari 54, ma le penetrazioni di Castellaneta permettono ai viaggianti di rimettere subito il muso davanti. Rientra in campo Mocavero che gonfia la retina due volte da sotto misura. Poi Cantagalli da 3 e Ingrosso in pemetrazione firmano il sorpasso sul tabellone luminoso di un palazzetto in visibilio. Castellana però è vivo e risponde colpo su colpo andando al time out sopra di un punto sul 63-64. Al rientro sul parquet Cantagalli segna in penetrazione, subisce il fallo e completa il gioco da tre punti dalla lunetta. Dopo due extra possessi conquistati a rimbalzo, Dosic la mette in mischia per il +3 Lsb. Accorcia le distanze in penetrazione Staselis per il 68-67, che rimanda le sorti del match al quarto periodo.

Nella fase topica della gara Castellaneta torna in vantaggio, ma i padroni di casa reagiscono subito con una bomba da 3 di Laudisa. La partita si fa sempre più vibrante col passare dei minuti, ed è Castellaneta a dare una spallata importante alla contesa portandosi sul +5 con la tripla di Clemente. La gara prosegue a ritmi elevati e sono gli attacchi a farla da padroni. Laudisa segna ancora dall’arco e le incursioni in contropiede di Cantagalli e Ingrosso costringono Castellaneta al time out sul punteggio di 82-83. All’uscita dal time out gioco da tre punti di Iannelli che rimettere distanza nel punteggio. Nei minuti finali Castellaneta si dimostra molto aggressiva in difesa andando sul +8, ma la tripla di Vidakovic e l’ennesima penetrazione vincente di Ingrosso rimettono ancora tutto in discussione sul +3 Castellaneta. La gara sembra ancora aperta, ma il canestro di Migliori sul lato cieco spegne le speranze della formazione leccese, che ha avuto il merito di lottare fino alla fine a testa alta contro un avversario molto forte.

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce 88 – Castellaneta 94

(23-30/51-54/68-67/88-94)

Cce Lsb Lecce: Murrone, Ingrosso 19, Capoccia, Esposito, Renna 3, Cantagalli 17, Mocavero 11, Laudisa 12, Vidakovic 5, Busetta, Dosic 5, Ouandie 16. All. Michelutti.

Valentino Basket Castellaneta: 0jo, Migliori 24, Laghi 3, Staselis 32, Clemente 3, Gaudiano 3, Urbano, Palmisano, Bartolo 8, Iannelli 9, Vorzillo 10, Casarola 2. All. Luisi.

(Paolo Conte, US LSB Lecce)

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 4): Assi Brindisi-P. Molfetta 78-81, LSB Lecce-V. Castellaneta 88-94, B. Francavilla-B. Fasano 79-76, AB Potenza-Cus Foggia 82-88, NP Monteroni-NM Corato 77-71, NV Mesagne-Barletta B. 90-45.

CLASSIFICA: Cus Foggia, NV Mesagne, B. Francavilla, V. Castellaneta 6 – P. Molfetta, NP Monteroni, Assi Brindisi, AB Potenza 4 – B. Fasano, NM Corato, LSB Lecce 2 – F. Trani, Barletta B. 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 nov.): Cus Foggia-Assi Brindisi, B. Fasno-F. Trani, NP Monteroni-LSB Lecce, V. Castellaneta-AB Potenza, Barletta B.-NM Corato, P. Molfetta-B. Francavilla.