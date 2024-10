VOLLEY – Dalla Serie A2 alla D: risultati 27.10.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): Esperia-Offanengo 2-3, VH Olbia-FG Busto Arsizio 0-3, T. Altino-N. Melendugno 0-3, Itas Trentino-Fratte 3-2, IMD Concorezzo-T. Albese 2-3.

CLASSIFICA: Itas Trentino 10 – N. Melendugno 9 – TB Offanengo, T. Albese 8 – FG Busto Arsizio, Fratte 7 – Esperia, Concorezzo 4 – Olbia 3 – Altafratte, T. Altino 0.

PROSSIMO TURNO (3 nov.): Offanengo-Concorezzo, Fratte-Olbia, Itas Trentino-T. Altino, T. Albese-FG Busto Arsizio, Esperia-N. Melendugno.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 3): BCC Castellana Grotte-E. Campobasso 3-1, SS Ortona-JV Gioia del Colle 3-2, R. Lagonegro-VV Sabaudia 2-3, Aurispa LPLV Lecce-R. Sorrento 0-3, GE Napoli-A. Modica 3-2. Riposa D. Reggio Calabria.

CLASSIFICA: R. Sorrento 9 – NV Gioia, VV Sabaudia 6 – D. Reggio Calabria, R. Lagonegro 5 – S. Ortona, BCC Castellana Grotte 4 – Aurispa LPLV 3 – GE Napoli 2 – A. Modica 1 – E. Campobasso 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 nov.): Modica-Ortona, R. Sorrento-BCC Castellana Grotte, VV Sabaudia-Aurispa LPLV, E. Campobasso-D. Reggio Calabria, NV Gioia-R. Lagonegro.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 3): CUS Bari-Faam Matese 1-3, VC Grottaglie-GV Galatone 3-2, Tya Marigliano-Lecce Volley 3-0, AV San Marzano-BCC Leverano 2-3, AC Bari-SanVitoMesagne 2-3, Volley Meta-Pag Taviano 0-3, Casoria-I. Molfetta 1-3.

CLASSIFICA: Pag Taviano 9 – BCC Leverano 8 – GV Galatone 7 – I. Molfetta, Tya Marigliano, CUS Bari, VC Grottaglie, Faam Matese 6 – CO SanVitoMesagne, AV San Marzano 3 – Casoria 2 – AC Bari 1 – C. Lecce, R. Volley Meta 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 nov.): Faam Matese-Tya Marigliano, Cus Bari-AV San Marzano, BCC Leverano-AC Bari, C. Lecce-Casoria, CO SanVitoMesagne-R. Volley Meta, I. Molfetta-GV Galatone, Pag Taviano-VC Grottaglie.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 3): Cus L’Aquila-Salerno 2-3, Faam Matese-Isernia 3-0, Gada Pescara-CP Napoli 2-3, FDD Arabona-M. Cerignola 1-3, P. Leonessa-SS Nardò 3-1, Villaricca-G. Castellaneta 0-3, LB Monopoli-CDM Cutrofiano 3-2.

CLASSIFICA: M. Cerignola 9 – G. Castellaneta, P. Leonessa, CP Napoli 8 – Faam Matese 7 – LB Monopoli, SS Nardò, CDM Cutrofiano 4 – FDD Arabona 3 – S. Salerno, A. Villaricca, E. Isernia 2 – Gada Pescara, Cus L’Aquila 1.

PROSSIMO TURNO (2-3 nov.): S. Salerno-Gada Pescara, Cus L’Aquila-FDD Arabona, M. Cerignola-P. Leonessa, CP Napoli-LB Monopoli, SS Nardò-A. Villaricca, CDM Cutrofiano-E. Isernia, G. Castellaneta-Faam Matese.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 3): FA Oria-Gioiella VA 3-2, W. Crispiano-CDM Astra Volley oggi, Aurora Brindisi-I. Talsano 3-0, Trepuzzi-TI San Cassiano 3-1, LC Monteroni-CDM Cutrofiano 3-0, NV Gioia-N. Melendugno Calimera 3-0, Flyarmida-FONV Mesagne 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni, Aurora Brindisi, Trepuzzi, NV Gioia 9 – FA Oria 8 – Gioiella VA 7 – Flyarmida 6 – W. Crispiano 3 – TI San Cassiano, N. Melendugno Calimera, CDM Cutrofiano, FONV Maglie, CDM Astra Volley, I. Talsano 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 nov.): Gioiella VA-Aurora Brindisi, FA Oria-Trepuzzi, TI San Cassiano-LC Monteroni, I. Talsano-Flyarmida, CDM Cutrofiano-NV Gioia, FONV Maglie-CDM Astra Volley, N. Melendugno Calimera-W. Crispiano.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 1): D&F Caffè-LS Casarano 0-3, AF Turi-MP Showy Boys 3-0, P. Fasano-OF Squinzano 3-0, MB Ruffano-V. Tricase 3-1, Frascolla TA-LC Mottola 1-3.

CLASSIFICA: AF Turi, LS Casarano, P. Fasano, LC Mottola, MB Ruffano 3 – V. Tricase, Frascolla TA, OF Squinzano, D&F Caffè, MP Showy Boys, Materdomini 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 nov.): D&F Caffè-LC Mottola, OF Squinzano-Materdomini, Mp Showy Boys-P. Fasano, LS Casarano-MB Ruffano, V. Tricase-Frascolla TA.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 1): Lecce-RV Ugento 0-3, MSP Galatina-Sport & Friends 3-0, FNC Surbo-SV San Pietro 3-2, AR Spongano-Dema Fulgor V. 3-0, MB Ruffano-I. Copertino 3-0, Cogequ Monteroni-O. Parabita 2-3.

CLASSIFICA_ RV Ugento, MB Ruffano, MSP Galatina, AR Spongano 3 – FNC Surbo, O. Parabita 2 – Cogequ Monteroni, SV San Pietro 1 – Dema Fulgor V., Sport & Friends, I. Copertino, Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 nov.): O. Parabita-Lecce, SV San Pietro-MSP Galatina, Dema Fulgor V.-FNC Surbo, Sport & Friends-AR Spongano, RV Ugento-MB Ruffano, I. Copertino-Cogequ Monteroni.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): VR Nardò-Materdomini 3-1, San Pancrazio-AI Alberobello 3-0, GS Atletico-Vibrotek 3-1, VC Grottaglie-GE SBV Galatina 3-0, Parabita-EP Massafra 3-0.

CLASSIFICA: San Pancrazio, Parabita 9 – GE SBV Galatina, AI Alberobello 5 – VR Nardò, GS Atletico 4 – VC Grottaglie, Tiger Squinzano 3 – Vibrotek 2 – EP Massafra 1 – Materdomini, Apulia Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 nov.): Materdomini-Apulia Monopoli, Vibrotek-AI Alberobello, VR Nardò-Tiger Squinzano, V. Parabita-VC Grottaglie, GE SBV Galatina-San Pancrazio.

(US Olimpia SBV Galatina, Piero De Lorentis) – Trasferta negativa per il sestetto galatinese che, seppur combattivo per tutta la gara, esce a mani vuote dal confronto in terra tarantina. Non una grande prestazione sotto l’aspetto tecnico e mentale quella espressa dalla squadra di mister Giannotta, la quale smarrisce nei momenti decisivi la sincronia tattica compromettendo il risultato. Nonostante i tre set siano stati sempre in equilibrio con scarti minimi nel punteggio, alcuni errori (sul 23-23) sono stati commessi per un eccessivo nervosismo del gruppo, messo alle corde da una squadra ben organizzata nella fase di contrattacco. Il punteggio delle tre frazioni di gioco (25-23, 26-24, 25-22)rende dunque merito ai giovani del Grottaglie, alcuni dei quali cooptati nella squadra maggiore in serie B, che hanno espresso buone doti difensive capitalizzando contrattacchi efficaci con una determinazione da squadra veterana. Un comportamento che a parti invertite sarebbe spettato alla SBV Galatina, non fosse altro per l’esperienza e la tecnica dei suoi giocatori ma, le precarie condizioni fisiche di alcuni elementi, le assenze di altri ed una tenuta atletica lontana da uno standard accettabile, hanno condannato la squadra salentina. Il Galatina è giunto al palazzetto di Pulsano, campo di gioco delle giovanili grottagliesi, con tanti assenti per infortunio e indisponibilità (Pica, Serra, Pestini, Scrascia, Esposito), ma soprattutto senza ricambi in alcuni ruoli, potendo contare solo su dieci elementi. Gli attaccanti di posto quattro, Carlo e Riccardo De Lorentis con quest’ultimo in condizioni fisiche precarie, hanno avuto un solo ricambio con Giacomo Duma aggregatosi da poco al gruppo. L’under 19 Cucurachi, orfano del suo alter ego Pica, non ha avuto cambi nel suo ruolo, mentre Quaranta è stato il solo libero a registrare la difesa, con Asti e Stefanelli al palleggio e con Tundo, Panico e Guarini destinati a ricoprire i ruoli di centrali. La decisione del tecnico Giannotta di utilizzare nel primo set, Riccardo De Lorentis opposto, che nell’eventualità di un forfait sarebbe stato sostituito da Cucurachi, è sembrata la più razionale con un posto quattro scoperto, in ballottaggio tra Duma e Guarini ed assegnato a quest’ultimo. Sul 22-22 è mancata la cattiveria alla SBV e soprattutto quell’acume nel giocare di esperienza, situazione che gli amaranto tarantini hanno invece messo a frutto portandosi sull’uno a zero. Nella seconda frazione con la tenuta della diagonale, capitan Guarini è stato riportato nel suo ruolo di centrale e Cucurachi collocato in banda, arrivando alla parità 24-24 a cui è seguito l’allungo definitivo dei padroni di casa per il 2-0. Nel terzo set un ulteriore rimescolamento con la diagonale Asti-Cucurachi, i fratelli De Lorentis in banda e con Guarini -Panico al centro, non ha ribaltato l’andamento della partita che si è chiusa con la vittoria del volley Grottaglie. Sabato 2 novembre alle ore 18.00 arriva la Pallavolo San Pancrazio, capolista a punteggio pieno al pari del Volley Parabita ed ambedue candidate alla promozione, e ci si attende una prova di orgoglio da un gruppo che ci auguriamo sia più partecipativo numericamente per il lavoro che dovrà svolgere il tecnico Giannotta.