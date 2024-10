FEMMINILE – Lecce Women, a Siracusa sonante vittoria ma anche qualche brivido

Seconda vittoria consecutiva e quarta stagionale per il Lecce Women che sbanca per 4-2 il “Nicola De Simone” di Siracusa.

Dopo cinque minuti le giallorosse sono già avanti di due gol grazie alle reti di D’Amico su rigore e di La Donna; prima del riposo, accorcia le distanze il Siracusa, con un’autorete di D’Amico, poi Labianca riporta avanti di due reti il Lecce Women. Nella ripresa, seconda rete di giornata per la capitana D’Amico che vale il primato nella classifica marcatrici. Attimi di paura per un scontro testa contro testa tra le giallorosse Benedetta Simone e Chiara Guido, prontamente trasportate all’ospedale di Siracusa. Per entrambe solo tanto spavento e, fortunatamente, nulla di grave se non alcuni punti di sutura a chiudere le ferite. Nei minuti finali, con le compagne ancora sotto choc, il Lecce subisce la seconda rete del Siracusa con El Alamy.

“Nonostante il grande spavento, le ragazze sono state brave a portare a casa la meritata vittoria – le parole di coach Vera Indino -. La cosa più importante è che Benedetta e Chiata stiano bene. La vittoria è dedicata a loro”.

Nel prossimo turno, il Lecce Women ospiterà il Catania.

—

IL TABELLINO

SIRACUSA-LECCE WOMEN 2-4

RETI: 2′ pt rig. e 10′ st D’Amico (L), 5′ pt La Donna (L), 29′ pt aut. D’Amico (S), 44′ pt Labianca (L), 37′ st El Alamy (S)

SIRACUSA: Arico, Savoldi (12′ st Lorefice), Salerno, Bellaera (1′ st Conciauro), Rossi, Bilardi, El Alamy, Coppola (16′ st Forciniti), Purpura (23′ st Merlino), Profumo, Mouddih (28′ st Brancati). A disp. Mortelli, Pannetto, Piazzese, Moncada. All. S. Zerillo.

LECCE WOMEN: Garzya, De Vito, Felline, Megna (38′ st Mariano), Depunzio (38′ st Bocchieri), Simone (35′ st Cudazzo), Bertè, Labianca (24′ st Tomei), D’Amico, Scardino (7′ st Guido, 35′ st Renna). A disp. Serio, Tondo. All. V. Indino.

ARBITRO: Di Giuseppe di Frosinone.