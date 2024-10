LECCE – Ritornano Gallo e Guilbert: i convocati per la sfida al Verona

In casa Lecce, in vista del confronto diretto di domani pomeriggio col Verona, ritornano in lista dei convocati i terzini titolari Gallo e Guilbert. Non recupera nessun altro dei calciatori che stanno lavorando a parte da tempo come Berisha, Marchwinski, Hasa e Burnete. Out anche Bonifazi.

La lista completa:

PORTIERI – Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja

DIFENSORI – Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard

CENTROCAMPISTI – Coulibaly, Kaba, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani

ATTACCANTI – Banda, Dorgu, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic, Sansone