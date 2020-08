GIOVANILI – Approvata all’unanimità la riforma del calcio giovanile pugliese: tutte le novità

Nella riunione del direttivo della Lnd Puglia di ieri, è stata votata all’unanimità la riforma del calcio giovanile pugliese per Allievi e Giovanissimi che prevede la suddivisione dei Campionati regionali Under 17 e 15 in due livelli: uno provinciale (prima fase) e uno regionale (seconda fase).

L’apertura delle iscrizioni Allievi U17 e Giovanissimi U15 è fissata per lunedì 10 agosto; le domande si potranno presentare sino a venerdì 4 settembre, alle ore 19, con la proceduta della Firma Elettronica.

Saranno accolte tutte le domande delle società, senza la compilazione delle classifiche di ammissione a completamento organico, riservate alle società non aventi diritto. Il Cr Puglia, inoltre, consentirà l’iscrizione ai tornei alle società professionistiche che ne faranno richiesta. Queste concorreranno con diritto di classifica, parteciperanno, di diritto, anche alla seconda fase regionale ma non avranno la possibilità di conquistare il titolo regionale e di prendere parte alle fasi finali per l’aggiudicazione dello stesso. L’iscrizione delle seconde squadre sarà consentita solo al Campionato Provinciale Puro, gestito dalle delegazioni provinciali e distrettuali di riferimento, con le modalità e i termini da esse stabiliti e pubblicati sui rispettivi Comunicato ufficiali.

Vista l’emergenza Covid, in via del tutto eccezionale potranno presentare domanda di iscrizione ai campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15 anche tutte le società che, nel corso della stagione sportiva precedente, non abbiano svolto attività di base prevista dal C.Uff. 1 del Settore Giovanile e Scolastico. Resta, comunque, motivo di preclusione, il non aver partecipato ai tornei Allievi e Giovanissimi organizzati nella scorsa stagione, oltre al superamento dei punteggi massimali previsti dalla Coppa Disciplina e regolamentati dal SGS, nonché il ritiro di una squadra dai Campionati regionali o provinciali SGS della passata stagione.

A livello provinciale, i campionati prenderanno il via il 4 ottobre con numero di squadre e di gironi ancora da definire. La seconda fase, quella regionale, è prevista dal 24 gennaio 2021 in poi: saranno 48 le squadre partecipanti, suddivise in otto gironi da sei squadre ciascuno. Otto compagini si qualificheranno alla fase finale playoff che si svolgeranno con questo calendario: quarti (andata e ritorno) 11 e 18 aprile; semifinali (andata e ritorno) 25 aprile e 2 maggio; finali (gara unica e campo neugtro) il 16 maggio.

Maggiori dettagli sul NUOVO FORMAT DEL SETTORE GIOVANILE all’interno del Comunicato Ufficiale N. 17 del 7 agosto 2020. Clicca qui per visualizzarlo