PODISTICA – Come la corsa può migliorare il tuo benessere generale

Siamo abituati a pensare al running, o alla corsa, semplicemente come uno sport. Da praticare in associazione alla dieta, per mantenersi in forma, per rimanere elastici anche durante la terza età, o magari per divertirsi con gli amici alle maratone cittadine. Ma sapevate che la corsa, anche quella più leggera – anzi: soprattutto quella – può avere effetti sul vostro benessere generale?

Dal contrasto della cellulite a una riduzione dei livelli di ansia e stress. Da una pelle più bella a un sonno migliore, passando per un minore rischio di sviluppare malattie circolatorie. Dal farsi nuovi amici allo stare seduti più dritti. Fino, ovviamente, alla perdita di peso e a un generale miglioramento del tono muscolare. Curiosi di conoscere tutti i benefici della corsa? Allora questo articolo fa proprio al caso vostro!

PERDERE PESO E CONTRASTARE LA CELLULITE – Cominciamo con l’effetto più ovvio: quando cominciate a correre, bruciate calorie. Di conseguenza, se abbinate la corsa a una dieta equilibrata, di sicuro a un certo punto noterete che è necessario fare un buco in più alla cintura, e che i vostri vestiti vi cadono decisamente meglio. Ciò che è meno ovvio è che, però, la corsa non influisce soltanto sul peso corporeo, ma anche sulla cellulite. La cellulite, infatti, a dispetto di quanto si pensi non dipende dal peso o dal grasso corporeo, bensì da una cattiva circolazione. Correndo, specie se indosserete un abbigliamento adatto, donerete un micro massaggio alla vostra pelle, che la renderà in breve tempo più liscia. Attenzione inoltre a procurarvi le migliori scarpe da running, non solo per non provocarvi storte, ma anche perché per migliorare la circolazione è necessario un corretto appoggio del piede.

RIDURRE LO STRESS, LAVORARE DI PIÙ, DORMIRE MEGLIO – Lo sapete che le persone che praticano abitualmente attività fisica hanno un indice di produttività sul lavoro quasi del 50% superiore rispetto a chi conduce una vita sedentaria? In particolare, nei giorni in cui si fa sport, le persone risultano essere più concentrate, meno disposte a distrarsi, e più intuitive. Soprattutto, chi fa sport ha molte più energie, risponde più facilmente agli stimoli esterni, e porta a termine i suoi compiti più velocemente. La ragione? L’attività fisica, e in particolar modo la corsa, incidono positivamente sui livelli di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Riducendo il nostro livello di stress, risultiamo automaticamente più concentrati e reattivi. Inoltre, questo effetto benefico si estende a ogni momento della nostra giornata, permettendoci anche di dormire meglio. Un circolo virtuoso che ci permette di avere sempre più energia e concentrazione.

I BENEFICI SUL NOSTRO CORPO… – Oltre alla perdita di peso e a un forte aiuto nel contrasto alla cellulite, il running è estremamente importante per la salute del nostro corpo sotto molti altri punti di vista. Ad esempio, riduce il livello di colesterolo e, migliorando il funzionamento del sistema circolatorio, previene l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Ma non finisce qui: tra i motivi per cui procurarsi le migliori scarpe da running è estremamente importante, c’è il fatto che la corsa permette di correggere la postura. Correndo, infatti, purché utilizziamo scarpe che ci diano il giusto appoggio, rinforziamo i muscoli di schiena, glutei e cosce. Questo peraltro ci consente di intervenire sul mal di schiena cronico e sulla cervicale. Se infatti appoggiamo il nostro piede nel modo giusto, la corsa ci permette di stimolare tutti questi muscoli, donandogli nel tempo una nuova tonicità che fa bene anche alla postura.

… E QUELLI SUL NOSTRO UMORE – Abbiamo già detto che correre riduce il livello di stress, rendendoci più energici e concentrati. Ma non finisce qui, perché grazie all’attività fisica aumentano anche i livelli di serotonina nel sangue, l’ormone che si occupa del nostro buon umore. Correre, quindi, è una vera e propria attività che da un boost alla nostra sensazione di benessere e al nostro umore. A questo si aggiunge poi che la corsa è un’attività che si può praticare ovunque e con chiunque. Potete andare al parco a fine giornata come a vedere l’alba in riva al mare. Ma anche scegliere di andare da soli o in compagnia. Inoltre, correndo potete incontrare nuovi amici, o coinvolgere il vostro gruppo iscrivendovi a gare e competizioni amatoriali. Insomma, una vera e propria attività sociale utile anche per conoscere persone nuove e vivere più felici e più in salute.