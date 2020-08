GALLIPOLI – Risolta la questione Montefiore, iscrizione ok e due nuovi arrivi: tante novità in casa giallorossa

Ci sono buone notizie per il Gallipoli Football. La società della presidentessa Paola Vella, con una nota ufficiale datata 8 agosto, ha comunicato l’avvenuta iscrizione al prossimo torneo di Eccellenza.

“Questo ‘solo ora’ – si legge nella nota – poiché la Società era impegnata a risolvere una spinosa questione legata ad una vertenza fatta ai danni del Gallipoli da parte di una nota squadra locale (la Montefiore, chiusasi con il proscioglimento delle parti: Gallipoli Football e suo presidente dell’epoca, Jose Buccarella; Montefiore e suo presidente dell’epoca, Maurizio Marzo, leggi QUI, ndr). Il tutto è stato possibile grazie alla professionalità, operatività e esperienza profusa dai nostri bravissimi legali. La Società Gallipoli Calcio, attraverso l’iscrizione al Campionato, intende dare ulteriore dimostrazione, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di quanto crede in questo (nuovo) progetto, di quanto tenga ed ha sempre tenuto a portare in alto, verso palcoscenici migliori, i colori giallorossi e quanti sforzi si riescano a fare quando si hanno passione, bravura, voglia di fare e di mettersi in gioco, qualità che, anche qui ampiamente dimostrate, stiamo tirando fuori ogni singolo giorno per portare avanti la causa del Gallipoli ne modo migliore possibile”.

Intanto sono state ufficializzate due operazioni di mercato: vestiranno il giallorosso Giuseppe Sindaco, attaccante esterno classe 1997 e Mattia Montenegro, centrocampista classe 2000 ex Salento Football Leverano.

