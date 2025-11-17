FEMMINILE – Women Lecce, sconfitta beffa contro la capolista Salernitana

Non è bastata al Lecce Women una grande prestazione per fermare la corsa in vetta della Salernitana, formazione allestita per vincere il campionato. Le campane hanno espugnato il comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci con un rigore contestato dalle salentine e trasformato da Klai al 34′ del primo tempo. E’ stato l’episodio che ha rotto l’equilibrio di una gara in cui la squadra salentina ha fatto decisamente meglio rispetto alle avversarie, incapaci di sviluppare azioni manovrate palla a terra. Le campane, allenate dall’ex Lecce Rodolfo Vanoli, hanno prodotto una infinità di lanci lunghi dalla linea di difesa, di facile lettura per la retroguardia giallorossa che ha rischiato praticamente zero contro il miglior attacco del girone.

“Questa volta è difficile accettare il verdetto del campo – ha detto l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino -. Se c’era una squadra che meritava di vincere quella è il Lecce per il gioco espresso e per le occasioni da rete prodotte nel corso del match. Anche nel recupero abbiamo avuto la palla del possibile 1-1 ma il portiere – con un po’ di fortuna – è riuscito a deviare in calcio d’angolo. Certo che perdere su un calcio di rigore molto dubbio, per non dire inesistente, fa veramente male. Ci resta però la soddisfazione di aver messo alle corde la capolista, costretta a difendersi per tutta la partita. Anzi, devo dire che con tutti gli investimenti fatti sul mercato e in panchina mi sarei aspettato molto di più dai nostri avversari che, alla fine, sono riusciti a fare bottino pieno solo grazie ad un calcio di rigore. Senza quell’episodio non avrebbero mai segnato, ne sono certa, e la riprova è che il nostro portiere non ha subito tiri in porta. Merito delle mie ragazzine terribili che continuano a crescere di partita in partita”.

Nel prossimo turno, il Lecce sarà impegnato in trasferta sul campo del Rende.

Intanto, questa sera alle 19, presso la Sala 1 del Multisala Massimo, sarà proiettato in anteprima assoluta “Core Preciatu” di Giulio Neglia, un documentario realizzato all’interno della squadra della Women Lecce, scrutandone i valori sportivi di fratellanza e uguaglianza.

—

IL TABELLINO

WOMEN LECCE-SALERNITANA 0-1

RETI: 34′ pt rig. Klai

WOMEN LECCE: Prieto; De Vito (1’ st Porrino), Kull, Felline, Megna; Guido, Bertè (45′ st Carrapa); La Donna (19’ st Ingrosso Ingrid), Labianca (35’ st Renna), Alfano (25’ st Renna); D’Amico. In panchina: Garzya, Tondo, Cudazzo, Grande. Allenatrice Vera Indino.

SALERNITANA: Sassi, Deschamps, Cicchinelli (16′ st Minella), Vergari, Klai, Colonnese (30′ st Rianna), Ferrentino, Apicella, De Lucia, Maddaluno, Manca (12′ st Buechel). In panchina Fusco, Giurbino, Orefice, Abate, Mercede, Genovese. Allenatore Rodolfo Vanoli.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

NOTE: spettatori trecento circa. Ammonite: Guido, Labianca (L); Klai, Colonnese (S). Recupero: pt 2’; st 4’.