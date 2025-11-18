VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Serie D: risultati 16.11.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 8): Trentino-Melendugno 2-3, Costa Volpino-Club Italia 3-2, Marsala-Roma 1-3, Messina-Casalmaggiore 3-1. Riposa Concorezzo.

CLASSIFICA: Costa Volpino 18 – Trentino, Roma 15 – Melendugno 14 – Messina 11 – Marsala 10 – Concorezzo 7 – Club Italia 6 – Casalmaggiore 3.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): Melendugno-Messina, Concorezzo-Marsala, Roma-Trentino, Casalmaggiore-Costa Volpino. Riposa Club Italia.

La Narconon Melendugno compie un’autentica impresa nell’ottavo turno di A2, battendo al tie-break la capolista Trentino in una sfida ad altissima intensità. Le salentine, protagoniste di una prova di grande carattere, confermano il loro valore e restano saldamente al quarto posto. Straordinaria la prestazione della centrale Babatunde, mvp del match con 17 punti, di cui 7 muri vincenti.

IL TABELLINO

ITAS TRENTINO-NARCONON MELENDUGNO 2-3

(23-25, 25-19, 18-25, 30-28, 11-15)

Itas Trentino: Ristori (L), Cosi 10, Zeni, Guerra, Monza 3, Colombo 4, Marconato 12, Laporta (L) ne, Pamio ne, Giuliani 14, Iob ne, Andrich 8, Lazda 28. All. Beltrami.

Narconon Melendugno: Colombino 3, Bassi 22, Avenia 3, Sturniolo 2, Morandini (L), Gianfico ne, Joly 16, Bulaich 17, Perfetto, Roserba (L) ne, Maruotti, Babatunde 17, Riparbelli 5. All. Giunta, v. all. Rotella.

Arbitri: Russo e Testa.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): Offanengo-Altino 0-3, Modena-Altafratte 3-2, Talmassons-Fasano 3-0, Altamura-Busto Arsizio 2-3, Valsabbina-Imola 2-3.

CLASSIFICA: Talmassons 21 – Altafratte 18 – Valsabbina, Altino 16 – Offanengo 10 – Imola 9 – Busto Arsizio, Altamura 9 – Fasano 7 – Modena 5.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): Offanengo-Altamura, Busto Arsizio-Modena, Talmassons-Altino, Imola-Fasano, Altafratte-Valsabbina.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 5): Pordenone-Macerata 3-0, Brescia-Taranto 3-1, Pineto-Catania 3-0, Fano-Siena 2-3, Cantù-Ravenna 1-3, Sorrento-Portoviro 3-1, Lagonegro-Aversa 3-2.

CLASSIFICA: Brescia 14 – Pineto, Pordenone 12 – Aversaa 10 – Siena 8 – Lagonegro, Catania, Sorrento 7 – Macerata, Fano, Portoviro 4 – Taranto 3 – Cantù 1.

PROSSIIMO TURNO (22-23/11): Taranto-Cantù, Ravenna-Lagonegro, Aversa-Pineto, Siena-Sorrento, Catania-Brescia, Fano-Pordenone, Macerata-Portoviro.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): Reggio Calabria-Campobasso 3-0, Gioia del Colle-Sabaudia 2-3, Aurispa Lecce-Terni 3-1, Castellana Grotte-Modica 3-1, Napoli-Galatone 3-0.

CLASSIFICA: Castellana Grotte 11 – Reggio Calabria 10 – Campobasso 8 – Sabaudia 7 – Aurispa Lecce 6 – Terni, Modica, Napoli 4 – Gioia del Colle, Galatone 3.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): Modica-Aurispa Lecce, Sabaudia-Reggio Calabria, Campobasso-Napoli, Galatone-Gioia del Colle, Terni-Castellana Grotte.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Infallibile Aurispa Dfv in casa: battuto 3-1 il Terni Volley. Il sestetto che coach Giuseppe Ambrosio mette in campo è il seguente: gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, l’opposto Cavasin, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Russo.

Terni parte forte e Mazzone e compagni devono inseguire: un muro dello stesso Mazzone, un ace di Cavasin e un monster block di Zornetta riportano il risultato in parità (11-11). Gli ospiti alzano il muro e Terni, con un break, si riporta avanti di 2 punti, prima dell’immediata reazione di Aurispa Dfv che torna in parità con Zornetta che “buca” il taraflex (15-15). Un altro mini break di Terni convince coach Ambrosio a chiedere il timeout e i suoi giocatori rispondono con un attacco in lungolinea di Cavasin e una freeball messa a terra da Bernardis (19-19). Gli ospiti guadagnano ancora un break, poi Cavasin trova la diagonale vincente e il muro a tre di Mellano-Mazzone-Cavasin ripristina nuovamente l’equilibrio, portando coach Giombini al timeout (22-22). Terni si ritrova con 2 set point a disposizione e coach Ambrosio chiama timeout: Zornetta riduce lo svantaggio con un bel primo tempo ma Terni vince con un mani out (23-25).

Nel secondo set Terni parte meglio e Aurispa Dfv soffre il turno di battuta di Giacomini, autore anche di un ace che spinge i suoi sul +4 (2-6). Coach Ambrosio inserisce Orto e Marsella, quest’ultimo bravo a imbeccare l’accorrente Mellano che attacca dal centro, poi c’è una gran difesa di Russo sul potente attacco di Hristov e Grottoli accorcia con un bel muro (6-7). Le due squadre avanzano punto a punto e il solito Giacomini in battuta mette in crisi la ricezione dei salentini, spingendo coach Ambrosio al timeout (10-14). L’attacco in diagonale di Orto e l’ace di Zornetta convincono coach Giombini a chiedere timeout nonostante i 3 punti di vantaggio (14-17). Zornetta non fa una piega, conquista il secondo ace di fila e Aurispa Dfv linfa vitale: Grottoli prima attacca dal centro e poi trova l’ace per il +1 (19-18). Il servizio di Hristov mette in difficoltà la ricezione dei padroni di casa, Terni torna sul +2 e coach Ambrosio chiama timeout (20-22). Il primo tempo di Mellano, ben imbeccato dal rientrante Bernardis, e gli attacchi di Zornetta e Mazzone riportano Aurispa Dfv sul -1 (23-24). Il pallonetto di Zornetta regala la parità e manda le due squadre ai vantaggi. Cavasin mette a terra il pallone del +1, coach Giombini chiede timeout ma Aurispa Dfv porta a casa il set grazie all’errore di Martinez (26-24).

Si riparte con uno splendido primo tempo di Zornetta e un’altrettanto pregevole pipe di Mazzone, prima del muro di Bernardis-Mellano per il +2 (5-3). Russo riceve, Bernardis alza dietro e Cavasin mette palla a terra; Terni rimonta ma Zornetta sfrutta una freeball, prima degli attacchi di Mazzone e Grottoli che portano i salentini sul +2 (9-7). Qualche errore di troppo riporta Terni sul pari (11-11). Mellano attacca dal centro e Cavasin in lungolinea, poi emerge Mellano, che trova anche l’ace (15-13). Grande attacco di Grottoli dal centro, ben servito da Bernardis, poi è di nuovo Zornetta a prendersi la scena con un attacco in lungolinea e un altro strepitoso ace che manda coach Giombini al timeout (18-15). Zornetta riceve alla grande, Bernardis alza e Grottoli mette a terra dal centro, poi è di nuovo dal centro che Aurispa Dfv colpisce per due volte di fila con Mellano. È assolo Aurispa Dfv: Bernardis si mette in proprio e attacca di seconda, Cavasin con un pallonetto e Mellano con un ace regalano il +4 e altrettanti set point a disposizione (24-20). Il timeout di coach Giombini non cambia le cose e, sul servizio di Mellano, ci pensa Zornetta con un muro a chiudere il set (25-20).

All’inizio del quarto set si lotta punto a punto: Zornetta trova l’incrocio delle righe, Bernardis vince una contesa a muro e ancora Zornetta alza il muro (5-5). Hristov al servizio è sempre un problema e il +3 di Terni convince coach Ambrosio al timeout (5-8). Aurispa Dfv accorcia le distanze con Zornetta e Grottoli, poi è il lungolinea di Mazzone a regalare il pari (9-9). Il servizio di Zornetta manda in tilt Terni, prima dell’alzata smarcante di Bernardis per la pipe dello stesso schiacciatore argentino e della diagonale di Cavasin (13-12). Si avanza punto a punto: pipe di Mazzone, primo tempo di Grottoli e replica puntuale di Martinez (16-16). Zornetta è indifendibile: trova due ace di fila, spinge Aurispa Dfv sul +4 e coach Giombini al timeout (20-16). Terni tenta la rimonta e accorcia sino al -1, Cavasin la mette all’incrocio, poi entra Marsella e trova l’ace (23-20). Il finale è dolcissimo: la diagonale stretta di Mazzone e l’errore di Terni chiudono il match e Aurispa Dfv può festeggiare i 3 punti e il secondo successo stagionale in casa (25-22).

Da segnalare la prima convocazione per il giovanissimo libero Luigi Corciulo, prodotto del settore giovanile.

IL TABELLINO

Aurispa Dfv-Terni Volley 3-1

(23-25; 26-24; 25-20; 25-22).

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone , Federico Tommasi, Francesco Bernardis , Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli , Alberto Cavasin , Edoardo Murabito , Simone Orto , Luciano Zornetta , Daniele Mellano , Riccardo Quarta, Luigi Corciulo. All. Giuseppe Ambrosio.

Terni Volley: Biasotto , Catinelli , Caporossi , Picardo , Martinez , Hristov , Broccatelli (L); Iovieno , Troiani, Di Giunta, Bontempo e Trappetti (L2). All.: Giombini.

Arbitri: Traversa e Martini.

—

(US GV Galatone – Piero de Lorentis) – Paga caro la Green Volley un approccio alla gara a dir poco disarmante. Un primo set senza nerbo, giocato con poca personalità e carente nel fondamentale del muro, dove Ferri spadroneggia chiamato in causa dal suo regista che gode di percentuali di ricezione ottimali. Lo score di 10 punti dell’opposto pesarese, cumulativo di ben quattro “mani e fuori” e sei conclusioni punto,viene contenuto dopo un avvio da profondo rosso (9-4, 15-9)da Padura e Caciagli (17-14), ma un ace ed una “pipe” di Darmois ripristinano il break di +6 per la squadra di casa (22-16). L’allungo finale lo sigla l’ala francese con l’ennesimo attacco tattico di “mani e fuori” chiudendo sul 25-18 e aggiudicandosi il primo parziale.

Nel secondo set la squadra di mister Licchelli tira fuori po’ più di cattiveria agonistica; Giuliani mura Ferri e si esalta trascinando i suoi (6-8, 12-13, 17-18) mettendo a referto ben otto punti con Padura a due incollate(6),ma con un Frage ben contenuto a cui dà il cambio Cremoni. Ben poco ha da fare il regista leccese nella distribuzione per i centrali (con una ricezione carente) Caciagli e Musardo sostituiti rispettivamente da De Col e Miraglia. La parità (18-18) è opera di Ferri, ancora con un mani e out, mentre il sorpasso(20-21) lo firma l’opposto salentino con un ace. Poi il muro di Saccone e un fraintendimento tra Kindgard e Miraglia, che anticipa toccando una tesa destinata a Cremoni, si spegne in rete per il 24-22 con un ace di Darmois che ratifica la vittoria nel secondo parziale (25-23).

Nella terza frazione un doppio Lanciani ed un attacco di Ferri inducono al time out(3-0) mister Licchelli.Cala la concentrazione dei napoletani (6-5) al pari dei giocatori della Green Volley con tre errori, ma Cremoni e il muro di De Col su Scita tengono il macht in linea di galleggiamento (11-10). Li affiancano Padura e un triplice Giuliani (15-16) con due splendidi pallonetti, a cui risponde con efficacia la prima linea napoletana per il 22-20. Padura è sotto pressione e perde in lucidità dopo aver risposto al trentaquattresimo attacco tenendo in vita (23-22) i suoi e preoccupando mister Mosca che congela la gara con il time out. Ferri riapre il divario a suo favore di +2, Giuliani capitalizza il punto numero 23, ma nulla può la difesa leccese sul diagonale dalla seconda linea di un Ferri inarrestabile (24 punti il suo bottino).

Galatone torna a mani vuote dalla trasferta campana con un bagaglio negativo su cui il tecnico galatonese dovrà lavorare di fioretto e di clava (locuzione eufemistica quest’ultima). Il primo passo è l’adattamento alle variabili della gara, il così detto approccio, che necessita di una gestione fisica e mentale senza squilibri all’interno del gruppo. Perdersi in quel primo set (10-4) fino ad accusare un -6 e non riuscire a limarlo nel proseguimento della gara chiudendola a -7 sul 25-18, non è solo bravura degli avversari, ma anche oggettiva difficoltà nel coordinamento delle competenze. Cancellare al più presto la prestazione negativa della ricezione di squadra (37% positiva e 26% perfetta), che ha indotto ad una distribuzione forzata la regia di Kindgard rendendola scontata, appare il secondo indizio su cui il lavoro dello staff tecnico sicuramente apporterà dei correttivi. Si volta pagina. Sabato 22 novembre alle 20.30 arriva la “corazzata estiva” Gioia del Colle,oggi sul fondo classifica al pari della Green Volley (3 punti), con mister Racaniello alla guida che, al suo esordio, ha subito la sconfitta casalinga al tie break contro la Viridex Sabaudia. Due squadre deluse, pronte a ricredersi, con un solo obiettivo: vincere.

IL TABELLINO

GAIA NAPOLI-GREEN VOLLEY GALATONE 3-0

(25-18, 25-23, 25-23)

NAPOLI: Saccone 4, DiDonato, Russo, Piazza, Ferri 24, Ardito (L), Lanciani 5, Scita 11, Piscopo (L), Romano 1, Volpe, Darmois 13. All. Aniello Mosca.

GALATONE: De Giorgi, Giuliani 14, Musardo, De Col 1, Padura Diaz 21, Barone (L), Kindgard, Passari, Colaci, Caciagli 4, Muscatello (L), Frage 2, Miraglia, Cremoni 6. All. Fabrizio Licchelli; Vice Fabio Cozzetto.

Arbitri: Ancona, Candeloro.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 6): Valdiano-Polignano 3-0, Casoria-Molfetta 0-3, San Vito Mesagne-Cus Bari 3-1, Casarano-Marcianise 3-1, SG Terzigno-Pag Taviano 0-3, Leverano-Bisignano 3-1, Termoli-Praia 3-0.

CLASSIFICA: Pag Taviano, Molfetta 18 – Valdiano 13 – Uni Bari, Polignano 12 – Casoria, Casarano 11 – Leverano, San Vito Mesagne 7 – Marcianise 6 – Termoli 4 – SG Terzigno, Praia 3 – Bisignano 1.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): Polignano-Termoli, Molfetta-Valdiano, Uni Bari-Casoria, Marcianise-SG Terzigno, Pag Taviano-Casarano, Bisignano-San Vito Mesagne, Praia-Leverano.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 6): Nardò-Napoli 3-1, Isernia-Monopoli 3-1, Salerno-Monteroni 0-3, Arabona-Volare BN 3-0, Faam Matese-Fiamma Torrese 3-0, Cerignola-Bari 3-0, Capurso-Pescara 3-0.

CLASSIFICA: Nardò, Arabona, Isernia 15 – Monteroni 13 – Cerignola, Capurso 10 – Salerno, Bari 9 – Faam Matese, Napoli, Monopoli, Volare BN 6 – Fiamma Torrese, Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): Napoli-Capurso, Monopoli-Nardò, Monteroni-Isernia, Volare BN-Faam Matese, Fiamma Torrese-Arabona, Bari-Salerno, Pescara-Cerignola.

(US LC Monteroni Volley) – Al di là di ogni più rosea aspettativa il cammino fi qui della Leo Constructions Monteroni nel campionato di B2. La Società monteronese, nata nel 2018 dalla passione di un gruppo di amici, in sette anni di attività ha portato Monteroni all’attenzione della pallavolo nazionale. Partiti da una serie D, in pochi anni sono state scalate due categorie, e grazie a campionati giocati sempre ai vertici delle classifiche, la Monteroni Volley ha raggiunto quest’anno il traguardo della Serie B2. L’ottimo lavoro svolto dalla Società ha portato non solo all’allestimento di un roster che si sta dimostrando tra i più competitivi nel proprio girone, ma anche all’arrivo a Monteroni di un tecnico di comprovata esperienza e di indubbie capacità, quali Uccio Carratú, coadiuvato in seconda e nella preparazione atletica da Lorenzo Giannotta, e da un’equipe sanitaria composta dal Dr. Pino Funaro, medico sociale, e dalla Dottoressa Silvia Ciccarese, fisioterapista. E così, grazie ad un mix di giovani talenti e di atlete di categorie anche superiori, come Adriana Kostadinova e Marta Campana, la squadra messa in piedi per affrontare questa stagione, presentata a tifosi ed Istituzioni insieme a Staff Tecnico e Sanitario nel corso di una cerimonia tenutasi l’ 11 ottobre scorso, nel corso della quale la Società ha anche illustrato i progetti sui quali intende lavorare ed i relativi programmi, ha collezionato finora 5 vittorie, nelle 6 gare disputate in campionato, esattamente stesso tabellino di marcia delle tre formazioni che condividono a pari punti la prima posizione, attestandosi in solitaria al secondo posto in classifica.

Probabilmente un roster quasi completamente rinnovato in tutti i ruoli e l’emozione di iniziare un campionato così importante davanti al numerosissimo pubblico accorso al tensostatico di Monteroni in occasione dell’esordio in B2, avevano tolto a capitan De Nigris e compagne la soddisfazione della prima vittoria. L’attesa però è durata solo una settimana, poiché dalla seconda giornata e fino alla sesta, appena disputata, le ragazze di Coach Carratú hanno infilato una serie di 5 vittorie consecutive, una tra l’altro ottenuta proprio contro una delle formazioni al primo posto in classifica, la Innova Arabona Pesacra, che hanno proiettato la Leo Constructions Monteroni nelle posizioni di vertice. Nonostante l’esordio in una nuova categoria quindi, e a dispetto degli intenti dichiarata dalla Società nel prepararsi ad affrontare il primo anno di serie B, ossia quelli di fare un campionato possibilmente tranquillo e che puntasse al mantenimento di questa prestigiosa categoria, le prossime due gare saranno comunque fondamentali per il cammino delle salentine e per capire fino a che punto potranno spingersi le eventuali ulteriori ambizioni di questa squadra perchè la vedranno opposta alle altre due formazioni che guidano la classifica. Sabato prossimo, 22 novembre arriverá a Monteroni la Europea 92 Isernia, il match si disputerà come di consueto al Tensostatico di Monteroni con inizio alle ore,18,00, mentre domenica 30 novembre ritornerà ad essere di scena un derby storico, quello contro il Nardò. L’entusiasmo a Monteroni è tanto, e questo insieme al calore di un pubblico che si è sempre dimostrato vicino alle proprie beniamine in tutti questi anni saranno i due elementi che sicuramente contribuiranno a fare la differenza anche in questo campionato.

—

(US DV Nardò, Giuseppe Spenga) – La Rental & Versatility Dream Volley Nardò fa battere forte il cuore ai suoi tifosi, colleziona la quarta vittoria consecutiva, supera un’ottima Volley Word Napoli e conferma il primato in classifica. Ci vogliono dei buoni ansiolitici per riprendersi a fine partita ma, altrimenti, che gusto c’è? 3-1 il risultato finale, che ci racconta una partita ancora una volta combattuta punto su punto, in un palazzetto sempre più traboccante di passione granata. Per tutta la settimana abbiamo cercato di caricare l’ambiente, perché ci siamo accorti di come sia fondamentale il supporto del pubblico per spingere le ragazze soprattutto nei momenti di difficoltà. Obiettivo centrato, con un Pala Andrea Pasca occupato in ogni ordine e grado di posti, come non si vedeva da tempo.

CRONACA – 26-24/ 25-23/ 22-25/ 25-14 il conto dei quattro set giocati. Napoli si conferma squadra ordinata e ben messa in campo: a fine partita il DS neretino Gianni Dell’Anna ha fatto i complimenti alla coach ospite, Veronica Masella, per come ha gestito squadra e partita: sempre attenta in fase difensiva e pungente in quella d’attacco. Tra i commenti, nella diretta on line, uno spettatore campano scrive: “meriteremmo un punto”; e, in tutta sincerità, gli auguriamo di conquistarne anche qualcuno in più, a partire da domenica prossima! Per quanto riguarda quella appena trascorsa, abbiamo sudato le proverbiali “sette camicie” e non siamo disponibili a dividere il bottino: Gorgoni, Halla, Tarantino e Della Corte hanno provato fin dai primi minuti di gioco a scardinare una difesa avversaria che ha dimostrato di reggere bene l’urto degli attacchi granata per gran parte della gara; le sorelle Tamborino, in ricezione e palleggio, hanno costruito azioni importanti, soffrendo in alcuni frangenti la precisione delle micidiali diagonali di un’ottima Panacea, in serata di grazia, davvero insidiosa. La Antonaci, subentrata ad una sempre ordinata Erika Caramuscio a partita in corsa, di rientro dall’infortunio patito qualche settimane fa, è apparsa parzialmente recuperata, sempre volenterosa e generosa, disponibile a condividere la sua forte personalità con le compagne. La Zaccaria, la cui presenza in campo viene centellinata dall’attenta coach granata Cristina Laudisa, quando entra in battuta è una sentenza già scritta ricordandoci che, se i “fondamentali” si chiamano così, un motivo ci sarà! In alcune situazioni abbiamo sofferto alcune giocate sottorete e, tra la fine del terzo e l’inizio del quarto set, Nardò è sembrata subire un calo soprattutto a livello mentale, superato grazie alla accorta gestione della panchina e, consentiteci una seconda citazione in merito, grazie ad un pubblico che nei momenti cruciali della partita ha davvero fatto la differenza.

IL COMMENTO TECNICO – Affidiamo l’intervento del post partita allo scoutman Luca Dell’Anna, scegliendo di intervistare lui perché ci confermi le impressioni della vigilia, alla luce della prestazione vissuta in campo: “Come detto alla vigilia della gara, ci aspettavamo proprio la partita che avete visto: Napoli organizzata benissimo, partita molto ostica, forte in difesa, una ricezione eccellente. Una squadra che, come predetto, è molto ordinata e richiede una pazienza fuori dall’ordinario per riuscire a mettere la palla a terra. Noi abbiamo fatto la nostra partita, superando momenti di calo anche importanti, come il parziale di 10-16 nel primo set, dal quale ci siamo ripresi alla grande; seguito da un finale da brividi, in cui ci siamo fatti recuperare un parziale di 24-19, e tuttavia riuscendo a portare a casa il set. Anche il secondo è stato vissuto allo stesso modo, con qualche calo dovuto soprattutto alla eccezionale ricezione campana, che alla lunga ha indotto all’errore qualche nostra giocata. Il terzo set è stato il più particolare, con noi che partiamo bene, ma finiamo male: anche in questo caso qualche calo di attenzione di troppo da parte nostra, unito al fatto che Napoli prendeva veramente di tutto, costringendoci agli straordinari. L’ultima frazione ci ha visti stentare in avvio, con un parziale di 0-3 recuperato anche grazie al sostegno, ci tengo a ribadirlo, di un Pala Andrea Pasca che è un vero piacere vedere così pieno e partecipe e che, ve lo assicuro, “si sente” in maniera particolare da bordo campo!”.

Ora testa alla prossima sfida, la difficilissima trasferta di Monopoli, un altro big match per testare ancora una volta la tenuta tecnica, fisica e mentale di questo roster che ci sembra in crescita. Manca ancora una settimana di lavoro, però, a Cristina Laudisa ed al suo staff studiare la gara e siamo certi che in settimana sarà svolto una grande preparazione per arrivarci nel migliore dei modi.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 6): San Cassiano-MSP Galatina 3-0, Lecce-F. Taviano 0-3, Melendugno Calimera-Surbo 1-3, Monopoli-NV Torre 0-3, Trepuzzi-Oria 0-3, Aurora BR-CDM Cutrofiano 1-3.

CLASSIFICA: San Cassiano 17 – CDM Cutrofiano 15 – Oria 14 – Trepuzzi 13 – Aurora Brindisi 12 – F. Taviano 7 – NV Torre, CDM Astra Volley, Surbo 6 – Lecce 5 – MSP Galatina 4 – Melendugno Calimera 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): MSP Galatina-Surbo, NV Torre-Melendugno Calimera, CDM Astra Volley-San Cassiano, CDM Cutrofiano-Trepuzzi, F. Taviano-Aurora Brindisi, Oria-Monopoli.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 6): San Pancrazio-V. Tricase 0-3, Parabita-Grottaglie 1-3, Vibrotek-Frascolla 3-0, PSA Matera-Fasano 3-1, SB Galatina-Lecce 2-3.

CLASSIFICA: Tricase 17 – Vibrotek 14 – Lecce 13 – Fasano 12 – PSA Matera 9 – SB Galatina 7 – Grottaglie 6 – San Pancrazio 5 – Parabita 4 – Mottola 3 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): V. Tricase-Mottola, PSA Matera-Vibrotek, Frascolla-Parabita, Fasano-San Pancrazio, Grottaglie-SB Galatina.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 6): Appia-Noci 3-0, V. Matera-Ostuni 3-0, SS Annunziata-Talsano 3-0, Spike Volley-Massafra 0-3, Sant’Elia-Putignano 1-3, Santeramo-PSA Matera 1-3.

CLASSIFICA: Putignano, Appia 17 – Noci 14 – Sant’Elia, PSA Matera 12 – Massafra 11 – V. Matera 9 – SS Annunziata 8 – Santeramo 5 – Talsano 3 – Ostuni, Spike Volley 0.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): Ostuni-PSA Matera, Noci-V. Matera, Sant’Elia-Spike Volley, Massafra-SS Annunziata, Putignano-Appia, Santeramo-Talsano.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 6): Spongano-Monteroni 3-0, Melendugno Calimera-Sport & Friends 0-3, V. Tricase-Aradeo 3-0, Parabita-CDM Cutrofiano 0-3, Copertino-RV Ugento 3-0.

CLASSIFICA: CDM Cutrofiano 16 – Spongano 15 – Copertino 14 – Bee Lecce, Aradeo 9 – Monteroni, RV Ugento 8 – Sport & Friends 7 – Melendugno Calimera 3 – V. Tricase 1 – Parabita 0.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): Sport & Friends-Bee Lecce, Monteroni-Melendugno Calimera, Copertino-Parabita, CDM Cutrofiano-V. Tricase, RV Ugento-Spongano.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 6): Massafra-STV Tricase 3-0, Castellana-Avetrana 3-1, GS Ugento-T. Squinzano 2-3, San Vito-SBV Galatina 0-3, Vis Squinzano-Materdomini 2-3.

CLASSIFICA: Massafra 15 – GS Ugento 13 – Falchi Ugento 12 – SBV Galatina 10 – Castellana 9 – Vis Squinzano, San Vito 7 – MB Ruffano 6 – Avetrana, Materdomini 4 – Tiger Squinzano 3 – V. Tricase 0.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): Avetrana-V. Tricase, Tiger Squoinzano-Castellana, Falchi Ugento-Massafra, Materdomini-San Vito, MB Ruffano-Vis Squinzano, SBV Galatina-GS Ugento.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net