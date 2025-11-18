BASKET C/m – Anche Corato s’inchina alla LSB Lecce, ora il derby con Monteroni

Cinque partite messe in fila per altrettante vittorie che hanno prodotto 10 punti in classifica. In questo primo scorcio di stagione la Cce Lsb Lecce si sta rendendo protagonista di un campionato di vertice. L’ultima vittima è stata Corato, caduta sotto i colpi degli uomini di coach Michelutti al Palasport San Giuseppe da Copertino per 88-80, dopo una gara equilibrata e vibrante. Un trionfo che, per altro, ha permesso ai biancazzurri di staccare i coratini in graduatoria di ben 4 punti.

Cantagalli, Guido, Zalalis e Tyrtyshnik (tutti in doppia cifra) hanno trascinato la squadra verso l’ennesimo successo, in occasione della gara valevole per la settima giornata del campionato maschile interregionale di serie C. Mocavero e compagni hanno tenuto botta agli assalti di Zanassi e Marchioli, autori di 51 punti in due.

Nel primo quarto i padroni di casa indovinano l’approccio chiudendo la prima frazione con 5 lunghezze di vantaggio, anche grazie ai primi canestri realizzati da Zalalis. Nel secondo periodo il match è più equilibrato e i viaggianti hanno provato a reagire gonfiando la retina con la premiata ditta Marchioli-Zanassi, ma i locali hanno avuto il merito di tenere alto il volume della concentrazione giungendo alla pausa lunga col muso davanti con 3 punti di vantaggio. Dopo il break prolungato la squadra del presidente Sandro Laudisa ha alzato i giri del motore dando una bella spallata alla gara con un Gianni Cantagalli in stato di grazia. Sul +7 maturato alla fine della terza frazione, i locali hanno dimostrato maggiore esperienza nel mantenere Corato a distanza di sicurezza mettendo in saccoccia 2 punti di platino.

Archiviata anche la pratica Corato, la formazione leccese si appresta a preparare il derby infuocato contro la Nuova Pallacanestro Monteroni, che si disputerà domenica prossima in trasferta sul parquet del Pala Quarta Lauretti, con palla a due alle 18.

(US Cce Lsb Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-CORATO 88-80

(20-15, 44-41, 68-58)

Cce Lsb Lecce: Guido 16, Cantagalli 24, Zalalis 20, Pallara 5, De Giovanni, Busetta, Mocavero 2, Cruciani, Vidakovic 9, Fracasso, Tyrtyshnik 12. All. Michelutti.

Nuova Matteotti Corato: D’Imperio 5, De Santis 4, Rutigliano, Mastrodonato 5, Marino 5, Pollice 10, Lovero, Marchioli 25, Martino, Zanussi 26. All. Ambrico.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 7): Assi Brindisi-Monopoli 89-73, LSB Lecce-Corato 88-80, Nardò-Cus Foggia 67-65, NV Mesagne-Monteroni 84-81, Francavilla-Ceglie Messapica 62-73, Molfetta-MS Mesagne (19/11).

CLASSIFICA: Nardò 14 – Assi Brindisi, LSB Lecce, NV Mesagne 10 – Ceglie 8 – Molfetta, NM Corato, MOnteroni 6 – Monopoli, Cus Foggia 4 – Francavilla, MS Mesagne 2 – Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): MS Mesagne-Francavilla, Monteroni-LSB Lecce, Corato-Barletta, Ceglie-NV Mesagne, Monopoli-Molfetta, Cus Foggia-Asso Brindisi.