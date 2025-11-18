Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

foto: Kebe a canestro
ph: Benedetta Pagliara

BASKET C/m – A9 Nardò supera il Foggia all’ultimo respiro. E sono sette su sette

BASKET Mar. 18 Nov. 2025, 13:00

Prosegue a punteggio pieno la corsa della A9 Nardò che infila la settima vittoria su sette partite disputate. Contro il Cus Foggia, però, c’è stato da sudare sino alla fine (67-65).

Il Pala Andrea Pasca accoglie Nardò e CUS Foggia in una partita che prende subito un ritmo feroce, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Nardò trova la prima fuga, spinge sull’inerzia e costruisce la doppia cifra grazie a energia e coraggio. Foggia però non si spegne: nel terzo quarto rianima la sfida, rosicchia lo svantaggio e trascina tutto fino al 63-63. Il finale vibra. A otto secondi dalla sirena, Baldasso — al debutto con la maglia bianconera — si alza e firma la tripla del 66-63, accendendo il palazzetto. Il CUS Foggia si aggrappa ai liberi e resta in scia. Il numero 11 bianconero, però, non ci sta, e glaciale mette il libero che sigilla il 67-65. Kebe giganteggia sotto canestro, mentre Stonkus guida e colpisce con lucidità. Baldasso diventa subito protagonista, e Poletti incendia la gradinata con il suo ritorno. Una vittoria che parla di nervi saldi, cuore e identità.

IL TABELLINO

A9 NARDÒ-CUS FOGGIA 67-65
(24-18, 40-30, 54-45)

Pallacanestro A9 Nardò: Baldasso 16, Stonkus 16, Kebe 16, Zustovich 7, Tinto 5, Facciolà 4, Barel 3, Gigli 0, Poletti 0, Gramazio ne, Montinaro ne, Leopizzi ne. All. Battistini.

CUS Foggia: Lioce 24, Canistro 13, Dudik 11, Gatta 7, Liukko 5, Ianzano 3, Padalino 2, Bruttini 0, Aliberti ne, Colapietro ne, Taranto ne, Zagni ne. All. Ciccone.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 7): Assi Brindisi-Monopoli 89-73, LSB Lecce-Corato 88-80, Nardò-Cus Foggia 67-65, NV Mesagne-Monteroni 84-81, Francavilla-Ceglie Messapica 62-73, Molfetta-MS Mesagne (19/11).

CLASSIFICA: Nardò 14 – Assi Brindisi, LSB Lecce, NV Mesagne 10 – Ceglie 8 – Molfetta, NM Corato, MOnteroni 6 – Monopoli, Cus Foggia 4 – Francavilla, MS Mesagne 2 – Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (22-23/11): MS Mesagne-Francavilla, Monteroni-LSB Lecce, Corato-Barletta, Ceglie-NV Mesagne, Monopoli-Molfetta, Cus Foggia-Asso Brindisi.

