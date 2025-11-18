AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 5ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 5
FC Galatone-Galatone Romidò 2-2
Presicce Acquarica-Salve/Morciano 4-2
Aradeo-Poggiardo 0-3
Atl. Ascla Tiggiano-City Gas Revolution 9-1
Alixias-Salento Over Seclì n.d.
E. Coluccia Cutrofiano-Castrignano 1-4
Fatac Scorrano-C.D. Melissano 18/11 h 20.30
(rec. gg 4): City Gas Revolution-Salve/Morciano 5-3
(rec. gg 2): Fatac Scorrano-Poggiardo 0-2
CLASSIFICA
Poggiardo 12
Fc Galatone 10
C.D. Melissano 9
Fatac Scorrano 9
Alixias 8
Fc Castrignano 8
Salento Over Seclì 7
E. Coluccia Cutrofiano 7
Atl. Ascla Tiggiano 6
Presicce-Acquarica 6
Aradeo 4
Galatone Romidò 3
City Gas Revolution 3
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 6
City Gas Revolution-Pol. Uxentum 21/11 h 20.30
Alixias-Fatac Scorrano 22/11 h 16
Salento Over Seclì-CD Melissano 22/11 h 15
Poggiardo-Presicce Acquarica 24/11 h 20.30
Galatone Romidò-Atl. Ascla Tiggiano 24/11 h 20.30
Castrignano-Salve/Morciano 24/11 h 20.30
Aradeo-E. Coluccia Cutrofiano 24/11 h 20.30
rec. gg 5: Alixias-Salento Over Seclì 03/12 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
8 RETI: D.A. Strambaci (Poggiardo);
5 RETI: A. Attanasi (Galatone Romidò), G. Filoni (CD Melissano), I. Pinzi (Salento Over Seclì), M. Scarlino (CG Revolution), P. Scarascia (CG Revolution), V. Giuri (Aradeo);
(…)