PROMOZIONE/B – I tabellini dell’11esima giornata

PROMOZIONE Lun. 17 Nov. 2025, 14:30

OSTUNI-R. PUTIGNANO 2-0
RETI: 12′ pt Balanda, 14′ st Zolezzi

OSTUNI: Cocozza, Fernandez, Tamburrano, Balanda, Gomez, Frumento, Bari, Lettieri (1′ st Convertino), Zolezzi, De Pasquale, Sowe. All. Bruni.

R. PUTIGNANO: Loliva, Taddeo, Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Formaro (10′ st Troilo), Laera, Di Cosola, Novelli, Colucci. All. Messina.

ARBITRO: Albione di Lecce.

MANDURIA-TAVIANO 3-1
RETI: 18′ pt e 1′ st Cilenti (M), 45′ pt Gennari (T), 4′ st Diaz (M)

MANDURIA: Passaseo, Ndiaye (19′ pt Rizzo), Donno (43′ st La Marina), Stranieri, Solimeno, Zizzi, De Mitri (40′ st Blanco), Prinari, Siverio, Diaz (16′ st Mandurino), Cilenti (31′ st Cecchin). All. Tartaglia.

TAVIANO: Strafella, Aranda, Carrozza, Giannuzzi, Dorini, Pino, Caragnulo, Caputo, Hoxha, Manisi, Gennari (29′ st Iurato). All. Marino.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

MESAGNE-TREPUZZI 3-1
RETI: 21′ pt D’Adamo (T), 35′ pt rig. D’Amanzo (M), 14′ st Taveri (M), 45′ st Manta Ale. (M)

MESAGNE: Colapietro, Gningue M., Diop, Ribezzi (1′ st Fatty), Ndiaye B., D’Amanzo, De Carlo (13′ sst Gningue L.), Ndiaye A. (22′ st Duku), Ndom, Mbaki (31′ st Manta Ale.), Taveri. All. Funaro.

TREPUZZI: Giovane, Rennz, Lorenzo (43′ st Giannuzzi), Iaia, Ndiaye, D’Adamo (28′ st Miglietta), De Aguiar, Scardia, Diop (20′ st Brindisino), Campioto (22′ st Pezzuto), Agui (42′ st Greco). All. Epifani.

ARBITRO: Vozza di Bari.

GINOSA-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-0
RETI: 11′ pt Secka

GINOSA: Randino, Cimmarrusti, Lavazza, Coronese (11′ st Sernia), Carlucci, Ventura, Telesca, Faccini (35′ st Fede), Molina (47′ st Gallitelli), Panzarea, Secka (26′ st Villani). All. Delle Foglia.

TERRE DI A&R: Montagnolo, De Nigris (15′ st Rutigliano), Cisternino, Garcia, Piccinno, Almeyra (23′ st Diaz), Raffin, Valentini (15′ st Falco), Lo Basso (42′ st Pasca), Del Bue, Espindola (40′ st Diop). All. Colagiorgio.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

SQUINZANO-V. LOCOROTONDO 4-0
RETI: 8′ pt e 45′ pt Pignataro, 25′ st e 37′ st Ancora

SQUINZANO: Partal, Longo, Nobile, Fruci (40′ pt Tarantino), Greco, Cocciolo (16′ st Brue), Gueye (26′ st Guadadiello), Iaia, Poleti, Quarta (5′ st Ancora), Pignataro (35′ st Gemma). All. Politi.

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Lacirignola, Legrottaglie (43′ pt Neglia), Prete (23′ st Simeone), Colucci, Savoia, Natale R., Pentassuglia (8′ st Natale J.), Romanazzo (35′ st keita), Mastronardi, Quazzico (26′ st Galeone). All. Calabretto.

ARBITRO: Salso di Barletta.

COPERTINO-TRICASE 0-3
RETI: 7′ pt e 4′ st Maiolo, 34′ st Puzzovio

COPERTINO: Margiotta, Sperti, Ciccarese R., Mariano, Stella, Perrone, Ciccarese D., Mazzotta, Taurino (21′ st Della Bona), Bruno, Nestola. All. De Benedictis.

TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Graziano, Caracciolo, Maiolo, Cavalieri, Torsello, Palumbo, De Giorgi (10′ st Amico), Vatavu, Ruibal. All. Striano.

ARBITRO: Troisi di Casarano.

SAVA-LEVERANO 1-2
RETI: 6′ pt e 42′ st Sanyang (L), 10′ pt Vapore (S)

SAVA: Pizzaleo, D’Andria, Fornaro, Amatulli, Lippo (42′ st Itta), Chiochia, Palmisano (22′ st Kpama), Gatto, Mirizzi (23′ st Spataro), Vapore, Napolitano. All. Malacari.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Giannotti, De Luca, De Carlo, De Pascalis D.,, Sanyang (43′ st Vaschetto), Spedicato, Magoia (11′ st Alemanni), Laena, De Pascalis C. (22′ st Mancarella). All. Zecca.

ARBITRO: Zantonini di Brindisi.

BAGNOLO-CAROVIGNO 3-0
RETI: 25′ pt Afrune, 45′ pt rig. Tourè, 45′ st Rollo

BAGNOLO: Provenzano, De Giorgi, Alessandrì, Mariano, Ture, Tremolizzo (10′ st Mastria), Chiri, Lanciano, Angelini (22′ st Campa), Afrune (22′ st Esposito), Tourè (38′ st Rollo). All. De Icco.

CAROVIGNO: Cervellera, Albano (1′ st Dos Santos), Donia, Lanzillotti, Perrone M. (1′ st Caramia), Scoditti (27′ st Kaba), Petracca (22′ st Bardaro), Leobilla, Turco F. (10′ st Troisi), Lombardi, Turco M. All. Di Serio.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

ARBORIS BELLI-MATINO 2-2
RETI: 25′ pt Seclì (M), 9′ st Urrutia (M), 16′ st Moretti (A), 21′ st rig. Garcia C. (M)

ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi, Amodio (30′ st Iaia), Urrutia, Avella, Torrisi, D. Longo, Raia, Di Lonardo, L. Longo, Moretti (35′ st Castagna). All. Calicchio.

MATINO: Cherillo, Pinto, Monteleone, De Vito (6′ st Marocco), Maruccia, De Lorenzis, Marzo (22′ st Ciriolo), Maraschio, Maniglio (36′ st Potenza), Garcia C., Seclì (30′ st Manni). All. Grasso.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

