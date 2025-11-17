PROMOZIONE/B – I tabellini dell’11esima giornata
PROMOZIONE/B – I tabellini dell’11esima giornata
OSTUNI-R. PUTIGNANO 2-0
RETI: 12′ pt Balanda, 14′ st Zolezzi
OSTUNI: Cocozza, Fernandez, Tamburrano, Balanda, Gomez, Frumento, Bari, Lettieri (1′ st Convertino), Zolezzi, De Pasquale, Sowe. All. Bruni.
R. PUTIGNANO: Loliva, Taddeo, Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Formaro (10′ st Troilo), Laera, Di Cosola, Novelli, Colucci. All. Messina.
ARBITRO: Albione di Lecce.
—
MANDURIA-TAVIANO 3-1
RETI: 18′ pt e 1′ st Cilenti (M), 45′ pt Gennari (T), 4′ st Diaz (M)
MANDURIA: Passaseo, Ndiaye (19′ pt Rizzo), Donno (43′ st La Marina), Stranieri, Solimeno, Zizzi, De Mitri (40′ st Blanco), Prinari, Siverio, Diaz (16′ st Mandurino), Cilenti (31′ st Cecchin). All. Tartaglia.
TAVIANO: Strafella, Aranda, Carrozza, Giannuzzi, Dorini, Pino, Caragnulo, Caputo, Hoxha, Manisi, Gennari (29′ st Iurato). All. Marino.
ARBITRO: Gioia di Brindisi.
—
MESAGNE-TREPUZZI 3-1
RETI: 21′ pt D’Adamo (T), 35′ pt rig. D’Amanzo (M), 14′ st Taveri (M), 45′ st Manta Ale. (M)
MESAGNE: Colapietro, Gningue M., Diop, Ribezzi (1′ st Fatty), Ndiaye B., D’Amanzo, De Carlo (13′ sst Gningue L.), Ndiaye A. (22′ st Duku), Ndom, Mbaki (31′ st Manta Ale.), Taveri. All. Funaro.
TREPUZZI: Giovane, Rennz, Lorenzo (43′ st Giannuzzi), Iaia, Ndiaye, D’Adamo (28′ st Miglietta), De Aguiar, Scardia, Diop (20′ st Brindisino), Campioto (22′ st Pezzuto), Agui (42′ st Greco). All. Epifani.
ARBITRO: Vozza di Bari.
—
GINOSA-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-0
RETI: 11′ pt Secka
GINOSA: Randino, Cimmarrusti, Lavazza, Coronese (11′ st Sernia), Carlucci, Ventura, Telesca, Faccini (35′ st Fede), Molina (47′ st Gallitelli), Panzarea, Secka (26′ st Villani). All. Delle Foglia.
TERRE DI A&R: Montagnolo, De Nigris (15′ st Rutigliano), Cisternino, Garcia, Piccinno, Almeyra (23′ st Diaz), Raffin, Valentini (15′ st Falco), Lo Basso (42′ st Pasca), Del Bue, Espindola (40′ st Diop). All. Colagiorgio.
ARBITRO: Altomare di Molfetta.
—
SQUINZANO-V. LOCOROTONDO 4-0
RETI: 8′ pt e 45′ pt Pignataro, 25′ st e 37′ st Ancora
SQUINZANO: Partal, Longo, Nobile, Fruci (40′ pt Tarantino), Greco, Cocciolo (16′ st Brue), Gueye (26′ st Guadadiello), Iaia, Poleti, Quarta (5′ st Ancora), Pignataro (35′ st Gemma). All. Politi.
V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Lacirignola, Legrottaglie (43′ pt Neglia), Prete (23′ st Simeone), Colucci, Savoia, Natale R., Pentassuglia (8′ st Natale J.), Romanazzo (35′ st keita), Mastronardi, Quazzico (26′ st Galeone). All. Calabretto.
ARBITRO: Salso di Barletta.
—
COPERTINO-TRICASE 0-3
RETI: 7′ pt e 4′ st Maiolo, 34′ st Puzzovio
COPERTINO: Margiotta, Sperti, Ciccarese R., Mariano, Stella, Perrone, Ciccarese D., Mazzotta, Taurino (21′ st Della Bona), Bruno, Nestola. All. De Benedictis.
TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Graziano, Caracciolo, Maiolo, Cavalieri, Torsello, Palumbo, De Giorgi (10′ st Amico), Vatavu, Ruibal. All. Striano.
ARBITRO: Troisi di Casarano.
—
SAVA-LEVERANO 1-2
RETI: 6′ pt e 42′ st Sanyang (L), 10′ pt Vapore (S)
SAVA: Pizzaleo, D’Andria, Fornaro, Amatulli, Lippo (42′ st Itta), Chiochia, Palmisano (22′ st Kpama), Gatto, Mirizzi (23′ st Spataro), Vapore, Napolitano. All. Malacari.
LEVERANO: Bardoscia, Manca, Giannotti, De Luca, De Carlo, De Pascalis D.,, Sanyang (43′ st Vaschetto), Spedicato, Magoia (11′ st Alemanni), Laena, De Pascalis C. (22′ st Mancarella). All. Zecca.
ARBITRO: Zantonini di Brindisi.
—
BAGNOLO-CAROVIGNO 3-0
RETI: 25′ pt Afrune, 45′ pt rig. Tourè, 45′ st Rollo
BAGNOLO: Provenzano, De Giorgi, Alessandrì, Mariano, Ture, Tremolizzo (10′ st Mastria), Chiri, Lanciano, Angelini (22′ st Campa), Afrune (22′ st Esposito), Tourè (38′ st Rollo). All. De Icco.
CAROVIGNO: Cervellera, Albano (1′ st Dos Santos), Donia, Lanzillotti, Perrone M. (1′ st Caramia), Scoditti (27′ st Kaba), Petracca (22′ st Bardaro), Leobilla, Turco F. (10′ st Troisi), Lombardi, Turco M. All. Di Serio.
ARBITRO: De Candia di Molfetta.
—
ARBORIS BELLI-MATINO 2-2
RETI: 25′ pt Seclì (M), 9′ st Urrutia (M), 16′ st Moretti (A), 21′ st rig. Garcia C. (M)
ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi, Amodio (30′ st Iaia), Urrutia, Avella, Torrisi, D. Longo, Raia, Di Lonardo, L. Longo, Moretti (35′ st Castagna). All. Calicchio.
MATINO: Cherillo, Pinto, Monteleone, De Vito (6′ st Marocco), Maruccia, De Lorenzis, Marzo (22′ st Ciriolo), Maraschio, Maniglio (36′ st Potenza), Garcia C., Seclì (30′ st Manni). All. Grasso.
ARBITRO: Spluga di Brindisi.