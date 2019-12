FEMMINILE – Pali, sfortuna e anche l’arbitro: chiusura d’anno con sconfitta per il Lecce Women contro il Pomigliano

Chiusura d’anno con sconfitta per il Lecce Women, battuto in casa, a Collepasso, per 2-1 dalla capolista Pomigliano.

Gara combattuta dall’inizio alla fine e mal gestita dal direttore di gara, il milanese El Ella, di gran lunga il peggiore sul rettangolo verde. Le partenopee hanno dimostrato sul campo di meritare il primo posto in classifica ma questa volta per conquistare l’intera posta in palio hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie. Merito di un Lecce Women che, nonostante le difficoltà legate alle assenze, ha tenuto aperto il match fino alla fine.

“Peccato, non meritavamo di perdere – dice l’alleantrice Vera Indino -. Non dimentichiamo che oltre al gol realizzato da Tirabassi abbiamo avuto altre occasioni nitide per segnare. Poi c’è stata pure una buona dose di sfortuna visto che è stato annullato un gol a Cazzato per un fuorigioco inesistente e inoltre abbiamo colpito anche un palo e una traversa. Ci teniamo stretta la prestazione e sono convinta che nel 2020 questo gruppo riuscirà a fare molto meglio e senza porsi limiti”.

Alla ripresa del campionato, domenica 5 gennaio, il Lecce Women ospiterà al comunale di Collepasso la Roma XIV.

IL TABELLINO

SERIE C FEMMINILE

LECCE WOMEN-POMIGLIANO 1-2

RETI: 6′ pt Tirabassi (LW), 2′ st e 8′ st Vecchione (P)

LECCE WOMEN: Raicu; Sozzo (13′ st Coluccia), Felline, Tirabassi, Costadura; Guido, Cucurachi (22′ st De Benedetto), Orefice, Cazzato; D’Amico, Margari (32′ st Anfosso). In panchina: Errico, Polo, Ouacif, Vitti. Allenatrice Vera Indino.

POMIGLIANO: Del Pizzo, Apicella, Lombardi, Russo M.R., La Manna, Russo E. (40′ st Carratù), Esposito V., Galluccio, Iannotta (17′ st Miroballo), Vecchione, Esposito L:. In panchina Fierro, Parretta, Ferrara, Catgiu, Esposito E.. Allenatore Pietro Diana.

ARBITRO: Redburn El Ella di Milano.

NOTE: spettatori circa trecento. Espulsa: 30′ st Coluccia (S). Ammonite: D’Amico (S), La Manna, Russo E., Esposito L., Esposito E., Vecchione, Miroballo (P).