FEMMINILE – Lecce Women, nuovo ingaggio tra i pali: arriva un’ingegnera italo-canadese

Dopo quello di Asia Marsano, arriva il secondo ingaggio ufficiale per il Lecce Woman. Margot Shore Cavazzoni è la nuova tesserata giallorossa. Ventitreenne, di nazionalità italo-canadese, Shore, di ruolo portiere, ha vinto la Coppa del Mondo Universitaria in Cina, battendo, con la sua nazionale, proprio la compagine asiatica. Nello scorso mese di giugno si è anche laureata in Ingegneria ed ora si appresta a vivere la sua prima avventura calcistica lontano dal Canada.

Queste le sue prime parole: “Sono molto entusiasta di iniziare un nuovo capitolo con il Lecce Women in Italia. Sono grata per l’opportunità e non vedo l’ora di cominciare. Go Lecce Women!!!”.

Intanto, il gruppo allenato da mister Vera Indino, continua la preparazione pre-caampionato allenandosi presso la Cittadella dello Sport di Martignano. L’esordio ufficiale dovrebbe essere quello in Coppa Italia, presumibilmente tra il 20 e il 27 settembre. Il campionato, invece, riprenderà l’11 ottobre.