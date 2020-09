ECCELLENZA/Sud – Gallipoli e Manduria, ancora rinforzi argentini. Sava, lascia Tedesco: le novità del mercato

Aggiornamento numero 2 per il mercato di Eccellenza Sud. Negli ultimi giorni si sono mossi il Gallipoli e il Manduria: i giallorossi ingaggiano Javier Martinez, portiere argentino classe 1997 e con un curriculum di buon valore; i biancoverdi piazzano tre colpi: gli argentini Cereseto (ex Avetrana e Aradeo) e Pissinis e, soprattutto, l’ex bomber dell’Ostuni, Nicholas Caruso. Sava, Mino Tedesco rescinde per problemi familiari.

P.S.: Lo schema è in fase di aggiornamento, quindi è provvisorio, ed è stato redatto consultando i comunicati ufficiali delle rispettive società. Chiediamo, cortesemente, agli uffici stampa di ogni club, di comunicarci eventuali errori o modifiche da effettuare, contattandoci via mail (redazione@salentosport.net) o via Messenger dalla nostra Pagina Facebook. Grazie

ATL. RACALE

Allenatore: P. Sportillo (Confermato)

Riconfermati: T. Panico (C), G. Parlati (C), E. Barone (C), R. Aprile (C), P. D’Errico (A), L. Romano (D), S. Passaseo (P), J.I. Lopez (A), A. Presicce (A), A. Casalino (D), L. Schirosi (D), G. Macchia (D), M. Torsello (C), F. Greco (D)

Nuovi: A. Pirretti (C), A. Portaccio (C), M. Greco (D), G. Mosca (A), R. Girardi (C), F. Figliomeni (A)

CASTELLANETA

Allenatore: F. Danza (Nuovo)

Riconfermati: R. Russo (D), E. Fago (D), L. Favale (A)

Nuovi:

DE CAGNA OTRANTO

Allenatore: A. Manco (Nuovo)

Riconfermati: A. Caroppo (P), F. Mariano (C), A. Villani (A), S. Schiavone (D), C. Schirinzi (A), F. Plevi (A), G. Cisternino (C), S. Vergari (C), G. Bolognese (A), F. Trovè (D), G. Giannaccari (P, fp), M. Marzo (A, fp), A. Belmonte (A, fp), J. Mancarella (C)

Nuovi: G. Rupe (D), P. Desiderato (C), S. Meneses (A), L. Franco (C), R. Frisullo (D), R. Palumbo (C)

DEGHI

Allenatore: A. Salvadore (Nuovo)

Riconfermati:

Nuovi:

GALLIPOLI

Allenatore: A. Toma (Nuovo)

Riconfermati: D. De Leo (C), G. Carrino (G), E. De Santis (P)

Nuovi: D. Manisi (A), M. Castello (D), L. Ferramosca (A), A. Mangione (C), V. Macchia (A), M. Pastore (A), A. Papallo (D), T. Moio Pace (C), G. Potenza (A), G.O. Buongarzoni (C), L. Basualdo (D), J.I. Echarri (A), J. Martinez (P)

GINOSA

Allenatore: A. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: D. Pignatale (D), L. Casale (C), P. Carlucci (D), R. Scarci (A), F. Tanzi (P), G. Giampetruzzi (P), F. Loconte (A)

Nuovi: V. Colaianni (D), L. Guerra (C), G. Difino (D), F. Mignogna (A)

MANDURIA

Allenatore: G. Cosma (Confermato)

Riconfermati: G. Mummolo (A), M. Napolitano (C), C. Scatigna (D), A. Danese (D), G. Conte (D), G. Malagnino (A), A. De Marco (P), M. Calò (D), N. Riezzo (A), A. Zaccaria (A), B. Nyassi (C)

Nuovi: I.N. Pigozzi (C), Y. Pizzi (P), S. Carrara (A), L.D. Cereseto (A), A.C. Pissinis (D), N. Caruso (A)

MARTINA

Allenatore: M. Pizzulli (Confermato)

Riconfermati: J. Delgado (A)

Nuovi: C. Ancora (A), L.A. Diez Tato (C), J. Barrera (D), P. Camporeale (C), D. Fruci (D), D. Marino (C), R. Mangialardi (C), G. De Carolis (D), E. Bacca (P).

AEL GROTTAGLIE (ripescato al posto del Nardò)

Allenatore: V. Pizzonia (C)

Riconfermati: M. D’Andria (C), C. Miale (D), F. Appeso (D), C. Venneri (C), L. Sangermano (A), F. Fonzino (C), M. Napolitano (C)

Nuovi: M.F. Bringas (C), A. Doukoure (A), M. Turco (A), G. Venza (A), M. Caporusso (A), U.C. Raponi (D), F. Galeone (D), M. Fumarola (C)

OSTUNI

Allenatore: C. Cotta (Nuovo)

Riconfermati: G. Convertini (P), A. Romanazzo (A), S. Regnani (D), C. Zizzi (D)

Nuovi: G. De Leonardis (A), M. Ceglie (D), S. Zito (A), N. Lenoci (D), A. Montaldi (A)

SOCCER MASSAFRA

Allenatore: L. D’Alena (Nuovo)

Riconfermati: A. Bruno (D), F. Coronese (D)

Nuovi: P. Zotti (A), T. Marchionna (C), F. Ranieri (A), D. Manfredini (D), A. Cannito (C), F. Zingrino (P), A. Gallitelli (P), J.P. Pellisson (D), V. Dentamaro (D), P. Pizzaleo (P), M. Bitetti (D), L. Panzarea (C), A. Dimatera (A), N. Cantalice (D), D. Macaluso (D), N. Pinto (C), G. Manzari (A), L. Serri (A), I.M. Gomes Forbes (A), A. Anglani (D)

SAVA

Allenatore: G. Marangio (Confermato)

Riconfermati: C. Vasco (A), A. Stabile (D), A. Eleni (C), F. Cimino (C), S. Amaddio (D), C. Biasi (D), D. Colluto (C), V. Cellamare (A), G. Voges (D), E. Andriani (C), A. Maraglino (P), A. Beltrame (A)

Nuovi: V. Molfetta (C), G. Camisa (D), M. D’Ambrosio (D), P. Monopoli (C), M. Raimondo (C), M. Morelli (A), G. Greco (P), L. Stanisci (P), A. D’Arcante (C), D. Lavacca (A), M. Caracciolo (D)

TOMA MAGLIE

Allenatore: O. Mitri (Confermato)

Riconfermati: F. Nuzzo (C), M. De Vita (D), G. Rizzo (D), A. De Pascalis (A), F. Nero (A), E. Tagarelli (C), M. Chiri (D), S. Fiorentino (A)

Nuovi: S. Pasca (D), D. Alessandrì (D), A. Esposito (P), E. Parisi (P), D. Luperto (C), M. Palazzo (A), P. Indino (C), T. Magagnino (C), G. Negro (A), A. Castrì (A), P.M. Tourè (A)

UGENTO

Allenatore: M. Oliva (Confermato)

Riconfermati: L. Garcia (A), E. Martinez (D), I. Regner (A), A. Maiolo (C), S. Signore (D), U. Solidoro (C), D. Sciacca (A), G. Sansò (C), D. Pino (P), G. Solidoro (C), A. Iannone (D), C. Chirivì (C), G. Marasco (C), A. Corciulo (C)

Nuovi: M. Vergori (C), D. Diarra (C), M. Bibba (P), R. Tardini (A), D. Soria (C)

V. MATINO

Allenatore: G. Branà (Confermato)

Riconfermati: S. D’Amicis (D), M. Caroli (P), K. Soumalia (C), D. Cavaliere (D), G. De Matteis (A), M. Margagliotti (D), A. Tundo (A)

Nuovi: D. Salto (D), J.B. Salguero (A), G. Alemanni (A), E. Giambuzzi (D/C)