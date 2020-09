CALCIO – Le date di partenza dei campionati, dalla Serie A alla Seconda Categoria

Il Consiglio federale di ieri, tra le altre cose, ha ufficializzato le date dell’inizio dei prossimi campionati.

Il campionato di Serie A prenderà il via (salvo anticipi e posticipi che verranno comunicati in seguito) domenica 20 settembre e terminerà domenica 23 maggio 2021. Ancora non ufficializzata la data dell’inizio della Coppa Italia, la cui finale, comunque, si giocherà il 19 maggio 2021.

La Serie B, come già annunciato nei giorni scorsi, partirà sabato 26 settembre e si chiuderà il 7 maggio del prossimo anno.

La Serie C esordirà domenica 27 settembre e terminerà il 25 aprile.

Stessa data per la Serie D: via il 27 settembre, mentre il termine è ancora da definire. La Coppa Italia al via il 20 settembre.

Per quanto riguarda i campionati regionali, queste le date ufficializzate nei giorni scorsi dalla Lnd Puglia (che potrebbero essere soggette a modifiche):

Eccellenza: parte il 4 ottobre (Coppa Italia: primo turno il 20 settembre, secondo turno il 27 settembre);

Promozione: parte il 4 ottobre (idem come sopra per la Coppa Italia);

I e II Categoria: partono l’11 ottobre (ancora da definire il calendario della Coppa Puglia).