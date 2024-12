FEMMINILE – Lecce Women in lutto: incidente fatale per Camastra, allenatore dell’Under 12

Lecce Women in lutto. Nella serata di ieri ha perso la vita Antonio Camastra, vittima di un incidente stradale occorso in viale della Cavalleria, nella periferia di Lecce. Il suo scooter è andato si è scontrato con un furgone Iveco. L’impatto è stato tremendo: l’uomo, precipitato a terra, ha perso la vita sul colpo. Aveva 63 anni ed era un allenatore delle formazioni giovanili del Lecce Women, che così annuncia la scomparsa:

“È un giorno molto triste per noi: oggi è morto, in un incidente stradale, Antonio Camastra, responsabile dell”Under 12, uno degli storici collaboratori del nostro club.



Antonio lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Facendo leva sui suoi modi gentili e sulla sua esperienza, nel corso di questi anni ha contributo alla crescita di tantissime giovani calciatrici, che lo adoravano.



In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno alla sua famiglia cui vanno le più sentite condoglianze della dirigenza, dello staff tecnico, delle calciatrici e delle loro famiglia.

Ciao Antonio, ci mancherai”.

Sentite condoglianze alla famiglia Camastra e a tutto il Lecce Women da parte della nostra redazione