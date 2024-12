LECCE – Due conferenze stampa in programma oggi: Giampaolo sulla Lazio e Corvino-Trinchera sul mercato

Vigilia di Lecce-Lazio, in campo domani sera alle 20.45. Alle ore 12.45 di oggi è prevista la consueta conferenza stampa pre-partita di mister Marco Giampaolo nella sala stampa “Sergio Vantaggiato”.

A seguire, poi, abbastanza a sorpresa, è stata programmata una seconda conferenza stampa a cui parteciperanno Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, direttore dell’area tecnica e sportivo, con lo scopo di illustrare le linee guida della prossima sessione di calciomercato.

Il Lecce non sarà sicuramente con le mani in mano alla riapertura delle contrattazioni, prevista per il 2 gennaio prossimo. Al centro delle trattative ci sarà Patrick Dorgu, su cui è fortissimo l’interesse di diverse squadre, sia nazionali (col Napoli di Antonio Conte in testa), sia estere.