FEMMINILE – “Scuola&Calcio”, presentato il progetto Lecce Women-Global Thinking Foundation

Un progetto che unisca il divertimento all’istruzione e alla formazione. Si chiama “Scuola&Calcio”, è stato ideato dal Lecce Women in collaborazione con la Global Thinking Foundation, presieduta da Claudia Segre. L’iniziativa è unica nel calcio giovanile dilettantistico e coinvolgerà le ragazze iscritte alla Scuola calcio Elite del Lecce Women.

Ier pomeriggio, presso il Centro Sportivo Cat di Lecce, è stato presentato il progetto: “Facciamo tutto questo – ha spiegato la presidente di Gtf – all’interno di un progetto di educazione finanziaria. Il lavoro che facciamo con “Libere di vivere” è dedicato all’inclusione sociale ed al rispetto della diversità, per combattere diseguaglianze e discriminazione. Questo percorso di studio e di educazione civica vi accompagnerà da qui a maggio, quando porterete l’esito del vostro studio e di quello che avete imparato sul terreno di gioco. Il nostro ruolo è quello di essere inclusive ed assumerci le nostre responsabilità e con questo progetto siamo in grado di farlo. Ricordiamo anche che questo è il primo concorso in Italia per dimostrare che da Lecce parte la valorizzazione dell’impegno delle donne”.

L’allenatrice Vera Indino ha poi spiegato i dettagli: “Insieme alla fondazione abbiamo deciso di istituire sei borse di studio che daranno la possibilità a sei di voi di partecipare gratuitamente alla scuola calcio. Basterà presentare il modello Isee entro il 30 ottobre. Poi si è deciso di premiare il vostro impegno scolastico con due borse di studio per categoria. Due di voi verranno premiate con una borsa di studio da 500 euro. A fine anno scolastico si presenterà la media scolastica“. Oltre alla pagella, ha spiegato l’allenatrice, farà punteggio anche l’allenamento con la categoria superiore, oppure essere convocata per la rappresentativa regionale o nazionale. Lo borsa di studio varrà per tutte le età.

È stato proiettato anche un video con gli auguri di buon lavoro da parte di Claudia Giordani, medaglia d’argento olimpica nel 1976 nello sci e vice presidente del Coni.

Oltre alle calciatrici e ai loro familiari, erano presenti anche alcune figure dell’Us Lecce come il dg Giuseppe Mercadante, l’avvocato Domenico Zinnari e il vice presidente Alessandro Adamo.