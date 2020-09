FEMMINILE – Lecce Women a valanga, travolto il Catanzaro in Coppa Italia. Campionato, esordio a Terni: il calendario

Ottimo esordio stagionale per il Lecce Women in Coppa Italia di Serie C. Travolto il Catanzaro per 6-1 con le reti di Cazzato, Marsano (doppietta, all’esordio assoluto), Margari e Chirizzi (doppietta); per le calabresi, gol di Sacco. Ha esordito in prima squadra anche la quattordicenne Noemi De Punzio, tarantina di San Marzano di San Giuseppe.

“È la conferma che stiamo lavorando bene anche per ciò che riguarda il settore giovanile – sottolinea l’allenatrice Vera Indino -. Oltre a Noemi ci sono anche altre ragazze pronte per l’esordio in prima squadra e sono certa che da qui alle prossime settimane ci sarà spazio anche per loro. È importante che continuino ad allenarsi con grande impegno come hanno fatto finora”. Decisamente buono l’esordio nel calcio italiano delle canadesi Shore (portiere) e Delev (centrocampista). “È stata la prima partita per tante ragazze e anche per questo sono particolarmente contenta della prestazione e del risultato”, conclude Indino. Per accedere agli ottavi di finale il Lecce Women dovrà fare risultato il 4 ottobre a Trani.

Nel frattempo, è stato pubblicato il calendario del campionato di serie C. Il Lecce Women debutterà domenica 11 ottobre sul campo della Ternana, poi la domenica successiva le giallorosse ospiteranno il Palermo. Questo il calendario completo:

1ª giornata (11.10.2020 – 17.01.2021): Ternana-Lecce

2ª giornata (18.10.2020 – 24.01.2021): Lecce-Palermo

3ª giornata (25.10.2020 – 14.02.2021): Le Streghe Benevento-Lecce

4ª giornata (08.11.2020 – 07.03.2021): Lecce-Formello

5ª giornata (15.11.2020 – 21.03.2021): Monreale-Lecce

6ª giornata (22.11.2020 – 28.03.2021): Lecce-Pescara

7ª giornata (29.11.2020 – 11.04.2021): Lecce-Sant’Egidio

8ª giornata (06.12.2020 – 18.04.2021): Catanzaro-Lecce

9ª giornata (13.12.2020 – 02.05.2021): Lecce-Res Women

10ª giornata (20.12.2020– 09.05.2021): Chieti-Lecce

11ª giornata (10.01.2021 – 16.05.2021): Lecce-Apulia Trani

IL TABELLINO DI LECCE-CATANZARO

LECCE-CATANZARO 6-1

RETI: 8′ pt Cazzato, 14′ pt e 20′ st Marsano (L), 31′ pt Margari (L), 34′ pt Sacco (C), 25′ st e 30′ st Chirizzi (L)

LECCE WOMEN: Shore, Sozzo (42’ st De Punzio), Felline, Guido, Costadura (30’ st Polo), Bergamo, Cucurachi (30’ st De Benedetto), Delev, Cazzato, Margari (6’ st Chirizzi), Marsano. In panchina: Errico, Durante, Spedicato, Maci. Allenatrice Vera Indino.

CATANZARO: Zangari, Rania (10’ st Calautti), Criseo, Romeo, Sacco, Sesti, Cardone, Cardamone, Stranieri, Torano, Moscatello. In panchina: Marchio, Dardano. Allenatore Francesco Ortolini.

ARBITRO: Giordano di Matera.