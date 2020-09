CRONACA – Duplice omicidio a Lecce, perde la vita l’arbitro Daniele De Santis

Efferato duplice omicidio a Lecce nella tarda serata di ieri. Ha perso la vita Daniele De Santis, insieme alla sua fidanzata Eleonora Manta, trovati accoltellati a morte in un appartamento di via Montello. De Santis, 33enne, era un affermato arbitro di calcio, attualmente in forza alla Can C dopo aver esordito, nel 2003-04, e aver fatto la gavetta sui campi dilettantistici pugliesi. Nella scorsa stagione, il giovane fischietto aveva arbitrato 23 gare, la maggior parte delle quali in terza serie.

Si cerca un individuo vestito di nero, con guanti in pelle e passamontagna calato sul volto. Le indagini sono serrate e non escludono sorprese, già dalle prossime ore.

–

Alle famiglie De Santis e Manta le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione