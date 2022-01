FEMMINILE – Cazzato risolve con la Rever Roma, il Lecce Women inaugura il 2022 con un successo

Il Lecce Women riparte in campionato dallo stesso punto in cui aveva archiviato il 2021: vincendo. Basta un gol di Sharon Cazzato per avere la meglio sulla Rever Roma, dando, quindi, continuità di risultati alla propria classifica dopo il successo pre-natalizio di Crotone.

Le salentine hanno due gare da recuperare: quelle contro Matera (6 febbraio) e quella contro la Vis Mediterranea (13 marzo).

L’1-0 ottenuto contro la Rever Roma sta molto stretto alle giallorosse, protagoniste di una gara d’attacco dall’inizio alla fine. La bravura del portiere Guidobaldi e dei centrali difensivi Fank e Grassi, e la mancanza di freddezza negli ultimi sedici metri delle salentine, hanno impedito al Lecce Women di chiudere il match con un punteggio più rotondo. Resta comunque la soddisfazione della vittoria che consente di preparare al meglio la prossima sfida sul campo della Fesca Bari.

“Quando si vince si è sempre soddisfatti e chiaramente lo sono anch’io – attacca Vera Indino -. Certo, avremmo potuto fare meglio in fase offensiva, non si possono creare tante occasione da rete e realizzare soltanto un gol. Alla fine però mi rendo conto che bisogna accettare il verdetto del campo perché è anche vero che le ragazze non giocavano una partita ufficiale da 35 giorni. Il ritorno in campo dopo un lunghissimo stop è sempre un’incognita, abbiamo vinto e ci prendiamo i tre punti. Fermo restando che in futuro bisognerà fare meglio“.

Match winner dell’incontro, come detto, è stata Cazzato, assente dal 21 novembre e brava a finalizzare un assist al bacio della svedese Linnea Prambrant.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-REVER ROMA 1-0

RETI: 31′ pt Cazzato

LECCE WOMEN: Alexandersson, Pomes (34’ st Bocchieri), Bengtsson, Zawadzka, Depunzio (1’ st Coluccia), Prambrant, Jusanovic, De Benedetto, Marsano, D’Amico, Cazzato. In panchina: Serio, Monno, Crusafio, Ouacif. Allenatrice Vera Indino.

REVER ROMA: Guidobaldi, Croce, Fiorentini (18’ st Fiorella), Berglund (11’ st Giacobbi), Baldassarra (18’ st Volpe), Brundo, Grassi, Campanelli, Verro, Fank, Barbarino (27’ st Perna). In panchina: Mastronuzzi, Melis. Allenatore Massimo De Luca.

ARBITRO: Giordano di Matera.

NOTE: ammonite D’Amico, Bengtsson (L), Grassi, Croce (R). Espulse: 40′ st Grassi (R) per doppia ammonizione.

—

SERIE C/C

RISULTATI (giornata 13): Crotone-Vis Mediterranea 0-1, Aprilia-Fesca Bari rinviata ddd, Apulia Trani-Res Roma rinviata ddd, Catania-Matera rinviata ddd, Chieti-Grifone Gialloverde 4-0, Independent-E Coscarello 8-0, Lecce Women-Rever Roma 1-0, Trastevere-Roma XIV 4-1.

CLASSIFICA: Chieti 39 – Res Roma* 32 – Trastevere* 29 – Apulia Trani** 28 – Aprilia** 20 – Matera** 18 – Vis Mediterranea* 17 – Crotone* 16 – Lecce Women** 15 – Independent* 14 – Roma XIV** 10 – Grifone* G. 9 – Rever Roma* 8 – Catania*** 6 – Fesca Bari** 5 – E. Coscarello 3.

*: una gara in meno

PROSSIMO TURNO (23 gen.): E. Coscarello-Aprilia, Fesca Bari-Lecce Women, Grifone G.-Catania, Independent-Apulia Trani, Matera-Trastevere, Res Roma-Chieti, Rever Roma-Crotone, Vis Mediterranea-Roma XIV.

(foto: l’undici sceso in campo ieri – ph Coribello/SalentoSport)