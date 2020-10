VIRTUS MATINO-MARTINA – Un punto a testa nel big-match di giornata, ma Blazevic sfiora il blitz a tempo scaduto

Termina con un pareggio, tutto sommato giusto, il big match di giornata tra il Matino e il Martina, due delle favorite per la vittoria finale.

Nel primo tempo si fa preferire il Matino che va vicino al vantaggio in un paio di circostanze, con Salto prima e Tundo poi, ma in entrambe le circostanze la fortuna non è dalla parte della formazione di casa. La reazione degli itriani non si fa attendere e arriva poco dopo la mezz’ora, quando è Delgado a spaventare Lopez.

Ripresa con pochi sussulti, fino alla fase finale di gara. A cinque dalla fine, Tundo va ad un passo dal vantaggio con una spizzata velenosa che va a pochi centimetri dal bersaglio grosso. In pieno recupero, il Martina sfiora il colpaccio: assist di Ancora, Blazevic batte in porta e colpisce la traversa a Lopez battuto.

Un punto che fa classifica per entrambe le compagini, lasciando la convinzione che sia la squadra di Branà, sia quella di Pizzulli, diranno la loro fino al termine della stagione. Domenica prossima: Matino-Castellaneta, Martina-Sava.

IL TABELLINO

Matino, stadio Via del Mare

domenica 11 ottobre 2020, ore 15:30

Eccellenza pugliese girone B 2020/21 – giornata 2

VIRTUS MATINO-MARTINA 0-0

VIRTUS MATINO: Lopez, Margargliotti C., Tundo, Fina, Stele, Salto, Giambuzzi, Facundo, Caruso (27’ st Botrugno), Gonzales (28’ st Malandra), Margagliotti N. All. Branà.

MARTINA: Cocozza, Cappellari, Patronelli, Mangialardi, Barrera, Fruci, Delgado (27’ st Ardino), Camporeale (17’ st Diez), Blazevic, Marino (17’ st Piperis), Ancora. All. Pizzulli.

ARBITRO: Bellò di Castelfranco Veneto.

NOTE: ammoniti Fina, Giambuzzi, Margagliotti N., Diez, Ardino.

