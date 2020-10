UGENTO-TOMA MAGLIE – Un guizzo di Tourè regala il derby ai giallorossi ospiti

Basta un guizzo dell’ex Brindisi Tourè per regalare al Maglie il successo tutto giallorosso contro l’Ugento. Per gli uomini di Claudio Luperto si tratta del primo hurrà stagionale, mentre per Vergori e compagni, dopo tre pareggi consecutivi, arriva una sconfitta interna.

Inizio di gara tutto sommato equilibrato, con l’Ugento che ci prova, ma con gli ospiti che difendono con ordine. Al primo affondo la Toma Maglie mette la freccia: minuto 17, Negro va via sulla sinistra, mette al centro, velo di Reinero e Tourè fa secco Bibba con una conclusione chirurgica che vale il suo primo sigillo stagionale. L’Ugento reagisce, senza però creare grandi grattacapi alla porta difesa dal grande ex Adriano Esposito.

Nella ripresa ci si aspetta il forcing dei padroni di casa che non arriva, con gli uomini di Luperto che controllano il gioco, andando vicini al raddoppio con l’altro ex Alessio Castrì. Sul finale, però, l’Ugento va ad un passo al pari con Sciacca, che trova di fronte a se un super intervento del solito Esposito.

Domenica la truppa Oliva tenterà il riscatto nella trasferta di Ginosa, mentre il Maglie ospiterà l’Otranto.

IL TABELLINO

Ugento, Stadio Comunale

domenica 11 ottobre 2020, ore 15:30

Eccellenza pugliese girone B 2020/21 – giornata 2

UGENTO-TOMA MAGLIE 0-1

RETE: 17’ pt Tourè

UGENTO: Bibba (20’ st Russo), Iannone (20’ st Chirivì S.), Fabiani, Soria (41’ st Sciacca), Martinez, Vergori, Solidoro, Sansò, Garcia, Regner, Chirivì C. (20’ st Tardini). All. Oliva.

TOMA MAGLIE: Esposito, De Vita, Marcuccio, Deffo, Pasca, Basualdo, Negro (20’ st Palazzo), Piccinni (20’ st Stella), Reinero (41’ st Alessandrì), Castrì (20’ st Grandis), Tourè. All. Luperto.

ARBITRO: Epicoco di Brindisi.

NOTE: ammoniti Fabiani, Martinez, Regner, Tardini, Vergori, Piccinni, Castrì.

