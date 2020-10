VIRTUS FRANCAVILLA – Dal sogno al grande incubo: a mani vuote anche dal campo della Juve Stabia. Risultati, classifica e prossimo turno

Slitta ancora l’appuntamento della Virtus Francavilla coi tre punti. A Castellammare di Stabia, i biancazzurri vanno avanti e, sino a nove minuti dalla fine, restano in vantaggio grazie alla rete di Ekuban al 6′ della ripresa, bravo a deviare in porta una respinta di Tomei su Caporale. È Mastropietro a mancare l’occasione per il raddoppio; poi Sperandeo si fa espellere e la Juve Stabia ne approfitta: prima, al 36′, pareggia i conti con Garattoni, in mischia; quindi, al terzo di recupero, mette la freccia con una rete di Romero che, di testa, la infila all’incrocio.

I biancazzurri restano, così, fermi a un punto, quando ne avrebbero potuto portare a casa almeno un altro. Prossimo turno: domenica 18 alle 15 in casa col Catania.

IL TABELLINO

JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA 2-1

RETI: 6′ st Ekuban (VF), 36′ st Garattoni (JS), 48′ st Romero (JS)

JUVE STABIA: Tomei, Garattoni, Troest, Allievi, Rizzo (47′ st Codromaz), Berardocco (42′ st Bovo), Mastalli, Scaccabarozzi (19′ st Vallocchia), Fantacci (28′ st Bubas), Romero, Cernigoi. All. Padalino.

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino, Castorani (22′ st Pambianchi), Giannotti, Perez (40′ pt Ekuban), Mastropietro, Delvino, Franco, Caporale, Sperandeo, Nunzella, Di Cosmo (40′ st Pino). All. Trocini.

ARBITRO: Di Graci di Como.

NOTE: espulso Sperandeo (VF) al 12′ st.

RISULTATI (giornata 4): Bisceglie-Turris 0-1, Casertana-Ternana 3-3, Foggia-Potenza 2-0, Juve Stabia-V. Francavilla 2-1, Monopoli-Teramo 0-2, Paganese-Cavese 0-0, Palermo-Avellino 0-2, Vibonese-Catanzaro 0-0, Viterbese-Bari 0-3. Riposa Catania.

CLASSIFICA: Bari 10 – Turris 9 – Teramo 7 – Avellino, Ternana, Juve Stabia 6 – Vibonese 5 – Catanzaro, Potenza 4 – Foggia, Catania, Monopoli 3 – Casertana, Paganese 2 – Cavese, Palermo, Virtus Francavilla, Viterbese 1 – Bisceglie 0.

PROSSIMO TURNO (giornata 5 – 18/10): Ternana-Potenza (17/10), Vibonese-Paganese (17/10), Bari-Trapani Cavese-Viterbese, V. Francavilla-Catania, Teramo-Casertana, Turris-Monopoli, Bisceglie-Palermo, Catanzaro-Foggia, Avellino-Juve Stabia (19/10). Riposa Bari.