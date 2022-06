VIESTE – Lutto: è scomparso il calciatore Pietro Tusiano

Un’altra terribile notizia sconvolge l’ambiente calcistico di Vieste, ma anche tutto il movimento dilettantistico regionale. È scomparso, poche ore fa, Pietro Tusiano, calciatore, classe 1995, da ultimo tesserato col Vieste e alle prese, da qualche mese, con una lunga battaglia contro la malattia.

“A Pietro dobbiamo tanto – scrive la società foggiana –, non solo in termini calcistici, in quanto è stato tra i principali artefici della salvezza nell’ultimo campionato di Eccellenza, ma soprattutto per i valori che ci ha trasmesso. In questi mesi abbiamo fatto quadrato, lottando su ogni campo e su ogni pallone, proprio come lui era abituato a fare ed ha fatto fino all’ultimo secondo col sorriso sempre stampato in volto. Oggi ogni parola potrebbe essere superflua. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti coloro il quale hanno avuto il piacere di conoscere e soprattutto apprezzare per la semplicità e generosità che lo contraddistinguevano.

Ciao Pierino, che la terra ti sia lieve…”.

Nella sua carriera, il 26enne foggiano ha indossato le maglie di Spirito Santo Foggia, Manfredonia, Juventus San Michele, Nuova Lucera, Herdonia, Team Orta Nova, Fidelis Andria e Martina 1947.

La scomparsa di Tusiano fa seguito a quella di Rocco Augelli, indimenticato bomber del Vieste e uno dei più prolifici attaccanti a livello dilettantistico regionale, scomparso a settembre del 2020.

Alla famiglia di Pietro Tusiano e alla società Vieste, le nostre più sentite condoglianze