UGENTO – Verso il big-match col Matino con le nuove maglie personalizzate

Ugento-Virtus Matino sarà, senza dubbio, il match-clou della sesta giornata di Eccellenza B. Due squadre reduci da vittorie convincenti nel turno precedente che daranno vita, senza ad un match avvincente.

Settimana di lavoro intensa per l’Ugento. La rosa a disposizione di mister Mimmo Oliva sta migliorando il suo stato di forma e l’unica nota stonata è la doppia squalifica rimediata da Di Palma, espulso in terra tarantina, e costretto a saltare sia il Matino sia la trasferta di Sava.

Così il presidente giallorosso, Dario Reho: “Affrontiamo un team di riconosciuto valore, costruito con il chiaro intento di giocarsi la vittoria finale. Una squadra che si esprime su livelli importanti, così come abbiamo visto nello scorso mese di ottobre quando abbiamo affrontato il Matino per la gara di andata del secondo turno di Coppa Italia, manifestazione poi sospesa nel corso della stagione». Il massimo dirigente giallorosso è fiducioso: «I ragazzi stanno bene, lavorano quotidianamente con impegno e abnegazione. Lo staff tecnico cura in maniera maniacale tutti i particolari, così come la società cerca di dare sempre il mass imo. Siamo una piccola realtà – conclude Reho – vogliamo fare bene e crescere domenica dopo domenica e senza voli di fantasia. Siamo certi che il lavoro alla fine dia sempre i suoi frutti».

Domenica, contro il Matino, i calciatori indosseranno le nuove divise personalizzate che restano fedeli al giallorosso e richiamano il centro storico della cittadina jonica in una stilizzazione azzurra. «Un “premio” all’impegno dei ragazzi – sottolinea a riguardo il vicepresidente dell’Ugento, Cosimo Bellisario (in foto) – reso possibile grazie alla vicinanze degli sponsor, primo fra tutti Ameco Assolombarda del senatore Eugenio Filograna. Il quale è pienamente coinvolto in questo progetto importante, nutrendolo in maniera costante e fondamentale. Avere sicurezze in questo periodo complicatissimo – conclude – aiuta a lavorare e a impegnarsi ancora di più».