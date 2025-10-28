UGENTO – La nota: “A Maglie risultato deciso da un clamoroso errore arbitrale”

L’Ugento Calcio chiede rispetto dalla classe arbitrale. L’ultimo caso in questione in ordine cronologico, citato dalla società giallorossa, è quello di domenica scorsa nella gara giocata a Maglie e finita 2-1 per i locali.

La ricostruzione dell’Ugento Calcio: “Il risultato finale della partita è stato deciso da un clamoroso errore dell’arbitro, il quale dinanzi a un plateale fallo di un difensore su un nostro attaccante a pochi metri dalla linea di porta ha decretato un calcio di punizione indiretto e non già il più evidente dei calci di rigore. Una decisione assurda e penalizzante, l’apice di una serie di scelte arbitrali che in questa prima parte di stagione stanno punendo sul campo l’Ugento”.

Prosegue la nota: “Sono già diversi gli errori che si sono sommati nelle prime giornate di campionato, tra rigori non dati e decisioni sfavorevoli e spesso cervellotiche dei direttori di gara. I quali poi sono stati sovente ripresi dagli osservatori Aia negli spogliatoi nel corso del post partita. L’Asd Ugento Calcio è certa della buonafede delle terne arbitrali chiamate a dirigere le sue partite, delle difficoltà oggettive nel dovere decidere nel volgere di pochi attimi. È evidente però che il sommarsi di scelte sempre negative e spesso in direzione contraria rispetto allo svolgimento delle azioni di gioco debba essere rimarcato da una società che affronta impegni economici e organizzativi importanti per potere affrontare una stagione sportiva complessa e lunga”.

La chiusura: “Con la presente comunicazione, senza alcuna volontà di sollevare polveroni polemici, l’Asd Ugento è a chiedere designazioni arbitrali che possano assicurare serenità ulteriore nello svolgimento delle gare a venire e resta a disposizione degli organi competenti al fine di potere impostare e continuare un confronto fattivo e collaborativo”.