VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Serie D: risultati 26.10.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 4): Marsala-Melendugno 3-1, Casalmaggiore-Club Italia 1-3, Concorezzo-Trentino 0-3, Roma-Messina 3-1. Riposa Costa Volpino.

CLASSIFICA: Trentino, Costa Volpino 12 – Melendugno 9 – Messina, Roma, Marsala, Club Italia, Casalmaggiore, Concorezzo 3.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Melendugno-Roma, Concorezzo-Club Italia, Messina-Costa Volpino, Casalmaggiore-Marsala. Riposa Trentino.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 4): Busto Arsizio-Offanengo 2-3, Modena-Altino 1-3, Talmassons-Imola 2-3, Altafratte-Fasano 3-2, Valsabbina-Altamura 3-0.

CLASSIFICA: Vlsabbina 12 – Altafratte 11 – Talmassons 9 – Fasano, Altino 6 – Imola 5 – Busto Arsizio, Offanengo 4 – Altamura 3 – Modena 0.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Offanengo-Valsabbina, Altamura-Modena, Talmassons-Busto Arsizio, Fasano-Altino, Imola-Altafratte.

—

VOLLEY A2m

RISULTATI (giornata 2): Taranto-Sorrento 3-0, Brescia-Fano 3-1, Aversa-Pordenone 3-1, Siena-Catania 3-0, Portoviro-Pineto 0-3, Macerata-Ravenna 3-2, Lagonegro-Cantù 3-0.

CLASSIFICA: Pineto, Aversa 6 – Brescia 5 – Macerata 4 – Pordenone, Fano, Ravenna, Lagonegro, Siena, Taranto 3 – Sorrento, Catania, Portoviro 1 – Cantù 0.

PROSSIIMO TURNO (01-02/11): Pordenone-Siena, Ravenna-Taranto, Pineto-Macerata, Fano-Aversa, Cantù-Portoviro Sorrento-Catania, Lagonegro-Brescia.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 1): Gioia del Colle-Napoli 3-2, Sabaudia-Terni 3-2, Castellana Grotte-Aurispa 3-0, Campobasso-Modica 3-2, GV Galatone-Reggio Calabria 0-3.

CLASSIFICA: Reggio Calabria, Castellana G. 3 – Campobasso, Gioia del Colle, Sabaudia 2 – Terni, Napoli, Modica 1 – Aurispa, GV Galatone 0.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Reggio Calabria-Castellana G., Modica-GV Galatone, Aurispa-Gioia del Colle, Napoli-Sabaudia, Terni-Campobasso.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Esordio da dimenticare per Aurispa Dfv, battuta 3-0 da Castellana. Il primo sestetto di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, l’opposto Cavasin, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati. Il set si apre bene per Aurispa Dfv che, con un ace di Grottoli e una freeball di Cavasin si porta sul +1 (4-5). Donati riceve bene, Bernardis serve la pipe e Mazzone fa il resto, poi l’attacco di Grottoli dal centro e il muro di Cavasin regalano il +3 ai salentini e convincono coach Barbone a chiedere timeout (6-9). Castellana accorcia le distanze, ma gli errori in battuta di entrambe le squadre caratterizzano questa fase del match, sino allo splendido attacco di seconda di Bernardis che mantiene i suoi sul +2 (13-15). I padroni di casa trovano la parità grazie all’ace di Cappadona, ma Zornetta risponde con un attacco vincente da posto 2, poi arriva il punto di Cavasin, la freeball di Mellano e la schiacciata vincente di Mazzone (18-20). Castellana reagisce e torna sul -1: coach Ambrosio chiama timeout, ma i padroni di casa vanno in vantaggio con un break fulminante (22-20). Il secondo timeout ravvicinato di coach Ambrosio non basta a cambiare il trend e il set lo vince Castellana (25-22). Il sostanziale equilibrio ad inizio del secondo set viene interrotto dal servizio di Casaro che mette in grande difficoltà i salentini e porta Castellana sul +2 (5-3). L’attacco di Cavasin non è sufficiente a bloccare la spinta dei castellanesi che non trovano opposizione ai loro attacchi (10-7). Momento complicatissimo per i salentini che continuano a subire passivamente e coach Ambrosio deve intervenire con un timeout (14-9). Mellano attacca una freeball e i salentini si rianimano, continuando a spingere sull’acceleratore: il servizio del neoentrato Simone Orto mette in difficoltà Castellana e Aurispa Dfv accorcia le distanze. Il muro di Bernardis e la contesa a muro vinta da Mazzone permettono di raggiungere la parità (16-16). Dopo l’attacco di seconda di Bernardis c’è la reazione di Castellana che si riporta sul +2 (20-18). L’ace irresistibile di Casaro spinge coach Ambrosio al secondo timeout (22-19). Zornetta colpisce ancora da posto due, Aurispa Dfv si rifà sotto e stavolta è coach Barbone a chiedere timeout (23-22). Castellana, però, non si fa intimorire e chiude agevolmente il set (25-22). Castellana parte forte per chiudere subito la pratica, ma Aurispa Dfv reagisce con una buona diagonale di Orto e due punti di fila di Mellano (5-5). I salentini fanno la voce grossa e un lunghissimo turno di battuta di Orto porta Aurispa Dfv sul +7 (5-12). Ma una serie di errori rianima Castellana che ne approfitta riducendo drasticamente le distanze (12-14). Un punto contestato spinge Zornetta a protestare con l’arbitro, che estrae il cartellino rosso e assegna il punto a Castellana. La reazione di Aurispa Dfv non si fa attendere: torna a giocare una buona pallavolo e avanza con i punti di Orto e Mellano (15-18). Il risultato rimane in bilico per i successivi scambi e le due squadre procedono punto su punto, ma il finale è da dimenticare, con Aurispa Dfv che crolla mentalmente e subisce senza reagire gli attacchi decisivi di Castellana (25-23). IL TABELLINO Bcc Tecbus Castellana Grotte – Aurispa Dfv 3-0

(25-22; 25-22; 25-23) Bcc Tecbus Castellana Grotte: Mattia Reale, Lorenzo Pasquali 7, Federico Guadagnini, Davide Santostasi, Filippo Pavani, Stefano Cappadona 3, Luca Chiapello 6, Gianmarco Barretta, Matteo Picchi, Nicolas Brucini 1, Andrea Orlando Boscardini 6, Nicolò Casaro 17, Riccardo Iervolino 13. All. Giuseppe Barbone. Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 5, Federico Tommasi, Francesco Bernardis 4, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 5, Alberto Cavasin 3, Edoardo Murabito, Simone Orto 5, Luciano Zornetta 9, Daniele Mellano 6, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio. Arbitri: Pasciari, Autuori.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 3): SG Terzigno-Casoria 0-3, Bisignano-Spes Praia 1-3, Valdiano-Termoli 3-0, NV Polignano-San Vito Mesagne 3-1, Molfetta-Leverano 3-0, Marcianise-Pag Taviano 0-3, Cus Bari-Casarano 3-0.

CLASSIFICA: Pag Taviano, Molfetta 9 – Casoria 8 – Valdiano 7 – Cus Bari, NV Polignano 6 – Marcianise 5 – SG Terzigno, Praia 3 – Casarano, Leverano 2 – San Vito Mesagne, Bisignano, Termoli 1.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Casoria-Valdiano, SG Terzigno-NV Polignano, S. Vito Mesagne-Molfetta, Termoli-Cus Bari, Leverano-Marcianise, Casarano-Praia, Pag Taviano-Bisignano.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 3): Faam Matese-Isernia 1-3, Bari-Pescara 2-3, Nardò-Capurso 3-0, Napoli-Salerno 1-3, Monopoli-Cerignola 3-1, Volare BN-Fiamma Torrese 3-2, Monteroni-Arabona 3-0.

CLASSIFICA: Isernia 9 – Nardò, Monteroni, Monopoli, Volare BN, Arabona 6 – Napoli 4 – Cerignola, Capurso, Salerno 3 – Faam Matese, Pescara 2 – Fiamma Torrese 1.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Isernia-Nardò, Faam Matese-Napoli, Salerno-Monopoli, Capurso-Monteroni, Cerignola-Volare BN, Arabona-Pescara, Fiamma Torrese-Bari.

(US DV Nardò, Giuseppe Spenga) – Quanto vale una vittoria per tre a zero? Nel volley vale tre punti, sempre, con qualsiasi prestazione si arrivi al risultato. In questo periodo la Dream non brilla per efficacia nel gioco, ma fino a quando riuscirà a portare a casa il bottino pieno possiamo dire che il resto può passare in secondo piano.

Con Capurso è partita vera, giocata punto a punto, sempre sul filo del rasoio. Sembra di rivedere l’esordio casalingo contro Salerno: ospiti quasi sempre avanti per gran parte dei tre set, ma nel finale le granata riescono ad imporsi. Più carattere e voglia di vincere che bel gioco, a detta degli esperti. Tuttavia, lo ripetiamo, in questo momento ciò che conta è vincere e restare agganciati alla parte alta della classifica. L’impressione generale è che le individualità non manchino e che si possa crescere nel tempo, quando anche l’amalgama nel gruppo si sarà creata e la Dream comincerà a giocare sempre più come una squadra, anziché affidarsi alle sortite delle singole.

LA PARTITA – Parlando di Capurso, alla vigilia l’avevamo definita con l’appellativo di “matricola terribile” e la gara delle baresi ha confermato per lunghi tratti questa impressione: si soffre tanto sulle battute delle avversarie, che si dimostrano squadra ostica e ben preparata. Per contro la ricezione granata non è stata sempre precisa e questo ha finito col condizionare, naturalmente, anche la successiva fase di impostazione. A fare la differenza sono spesso gli episodi: emblematico di un’intera partita è il secondo set, nel quale nel finale Gorgoni e compagne ribaltano un pericolosissimo 19-21, andando a vincere per 25-22. Anche nel terzo set si ripetono le sofferenze in fase di ricezione, il che comporta un andamento altalenante del risultato per l’intero parziale, salvo poi risolvere la situazione grazie a belle sortite offensive vincenti.

FATTORE CAMPO – 25-23, 25-22, 25-19 i tre parziali che regalano alle granata altrettanti preziosi punti davanti ad un pubblico che sta rispondendo sempre più “presente!” agli appelli della dirigenza e che sta riempiendo di calore e passione il Pala Andrea Pasca. L’entusiasmo e l’affetto attorno alle ragazze allenate da coach Laudisa cresce domenica dopo domenica in città e lo si vede anche dall’interesse che tante testate giornalistiche e seguitissime pagine social dedicano alle loro partite: a tal proposito, segnaliamo che la trasmissione in diretta della partita contro Capurso è stata condivisa in LIVE anche sul gruppo facebook “Tutto lo Sport di Nardò”, che conta circa 2.700 iscritti. Una bella soddisfazione ed una vetrina importante per la fruizione dello sport cittadino a 360 gradi.

Nardò si gode questa vittoria, senza alcun dubbio. Siamo certi che il duro lavoro che sta svolgendo questo gruppo settimanalmente ben presto ci porterà a vedere anche degli evidenti miglioramenti nel gioco. Il campionato si conferma molto equilibrato e combattuto, come dimostra anche una classifica che in questo momento vede in testa in solitaria la sola Isernia, a punteggio pieno, prossima avversaria della Dream Volley, e dietro ben sei squadre a sei punti.

IL COMMENTO TECNICO della giornata in casa Dream lo affidiamo questa settimana a Luca Dell’Anna, scoutman della formazione granata, che così si esprime sulla gara: “Una partita davvero impegnativa quella disputata contro il Capurso, formazione neopromossa che ha saputo offrire un’ottima prestazione. L’incontro è stato equilibrato dall’inizio alla fine, come testimoniano i parziali sempre combattuti e giocati punto su punto. Un risultato sofferto, ma meritato per le nostre ragazze, che, pur non esprimendo la loro miglior pallavolo, hanno dimostrato carattere e solidità, frutto del buon lavoro svolto durante la settimana nella preparazione alla gara. Ora si torna in palestra con la consapevolezza dei nostri punti deboli da migliorare, in vista del prossimo appuntamento di sabato contro l’Isernia: un vero e proprio big match contro una formazione che punta con decisione al salto di categoria”.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 3): San Cassiano-Melendugno Calimera 3-0, F. Taviano-CDM Cutrofiano 1-3, MSP Galatina-Trepuzzi 0-3, Oria-Lecce 3-0, Surbo-Monopoli 1-3, CDM Astra Volley-Aurora BR 0-3.

CLASSIFICA: Aurora BR 9 – San Cassiano, Oria 8 – Trepuzzi 7 – CDM Cutrofiano 6 – NV Torre, Surbo, MSP Galatina, CDM Astra Volley, Lecce 3 – F. Taviano 1 – Monopoli, Melendugno Calimera 0.

PROSSIMO TURNO (01/11): Melendugno Calimera-MSP Galatina, Lecce-CDM Cutrofiano, San Cassiano-NV Torre, Aurora BR-Surbo, Trepuzzi-CDM Astra Volley, Monopoli-F. Taviano.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 3): Mottola-San Pancrazio 0-3, Grottaglie-Frascolla 3-0, BM Fasano-SB Galatina 3-1, Lecce-Matera 3-0, V. Tricase-Vibrotek 3-2.

CLASSIFICA: BM Fasano 9 – V. Tricase 8 – SB Galatina 6 – Lecce, San Pancrazio, Vibrotek 5 – Parabita 4 – Grottaglie 3 – Mottola, Matera, Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Lecce-Mottola, Grottaglie-Vibrotek, Frascolla-Matera, BM Fasano-Parabita, Tricase-SB Galatina.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 3): Matera-Appia 1-3, Talsano-Massafra 1-3, Putignano-Santeramo 3-1, Matera-Sant’Elia 2-3, Ostuni-SS Annunziata 0-3, Noci-Spike Volley 3-0.

CLASSIFICA: Putignano 9 – Noci, Appia 8 – Matera 7 – Sant’Elia, Massafra 6 – SS Annunziata, Matera 4 – Santeramo 2 – Talsano, Spike Volley, Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (31/10-02/11): Appia-Matera, Sant’Elia-Talsano, Spike Volley-Putignano, Matera-Massafra, SS Annunziata-Noci, Santeramo-Ostuni.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 3): Melendugno Calimera-Spongano 0-3, Aradeo-CDM Cutrofiano 1-3, Bee Lecce-Copertino 0-3, Sport & Friends-V. Tricase 3-0, Monteroni-Parabita 3-0.

CLASSIFICA: Copertino 8 — CDM Cutrofiano 7 – AR Spongano, Bee Lecce 6 – Monteroni 5 – Sport & Friends 4 – RV Ugento, Melendugno Calimera, Aradeo 3 – Tricase, Parabita 0.

PROSSIMO TURNO (29/10-01/11): Bee Lecce-AR Spongano, Copertino-Aradeo, O. Parabita-RV Ugento, Melendugno Calimera-CDM Cutrofiano, V. Tricase-Monteroni.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 3): Massafra-Castellana 3-0, Ruffano-Materdomini 3-0, STV Tricase-San Vito 0-3, Avetrana-GS Ugento 0-3, Falchi Ugento-Vis Squinzano 3-0.

CLASSIFICA: GS Ugento 8 – Falchi Ugento, Massafra 6 – Vis Squinzano, Ruffano 5 – SBV Galatina, San Vito 4 – Castellana 3 – Avetrana 2 – Tiger Squinzano, Materdomini 1 – STV Tricase 0.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Castellana-STV Tricase, Massafra- Tiger Squinzano, Vis Squinzano-Avetrana, San Vito-Falchi Ugento, GS Ugento-MB Ruffano.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net