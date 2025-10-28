BASKET C/m – Tris di vittorie per la LSB Lecce, si piega anche la NV Mesagne

Viaggia col vento in poppa la Cce Lsb Lecce di coach Michelutti. Archiviate le pratiche Molfetta e Francavilla, i biancazzurri hanno servito il tris di vittorie avendo ragione di Mesagne sul parquet amico del Pala San Giuseppe da Copertino. Mocavero e compagni si sono imposti per 73-67 contro una tra le squadre più attrezzate della competizione, in occasione della quarta giornata del campionato maschile di serie C. Una prova di grande carattere da parte di tutta la squadra, capace di annullare il -12 incassato al termine del primo periodo e portare a casa la partita con spirito di abnegazione da parte di tutti.

Nel primo quarto la coppia formata da Coppola e Fouce Romani (autori di 44 punti totali a fine gara) ha messo in difficoltà i padroni di casa. Del secondo quarto in poi è partita la rimonta dei locali dimezzando il gap sul tabellone luminoso sino al -6 che ha mandato tutti negli spogliatoi per la pausa lunga. Nella terza frazione di gioco la Cce Lsb Lecce ha completato l’opera infliggendo un pesante parziale ai mesagnesi con Guido e Zalalis in grande spolvero, autori rispettivamente di 19 e 18 punti. Buona, comunque la reazione di squadra, con il subentrato Pallara che va a contribuire con decisione a bloccare il fuoco offensivo degli ospiti e altri due giocatori in doppia cifra (capitan Mocavero e Tyrtyshnik a quota 10), che contribuiscono a portare a termine la missione “remuntada”. Fase offensiva a parte, gli uomini di Michelutti hanno vinto la gara soprattutto in difesa, tenendo sotto i 70 punti un organico molto forte come quello di Mesagne con tanti punti nelle mani.

“Dopo un avvio difficile di partita – spiega coach Michelutti a fine gara – abbiamo avuto la forza di riprenderla e andare in vantaggio. Un forte segnale di carattere da parte della mia squadra, che attraverso un gioco corale è riuscita a mettere in cascina 2 punti fondamentali contro una delle squadre candidate al salto di categoria. Il nostro pubblico ci ha sostenuto fino alla fine contribuendo al successo dei nostri ragazzi. Nel prossimo turno riposeremo – prosegue -, quindi torneremo sul parquet giovedì 6 novembre in quel di Barletta. Affronteremo una squadra infarcita di giovani e 3-4 senior di livello, che potrà contare sull’apporto dei suoi tifosi”.

La squadra avrà tempo e modo per prepararsi al meglio in vista delle prossima trasferta, che vedrà la Cce Lsb Lecce affrontare Barletta al Paladisfida “Borgia” con palla a due alle 21.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce – New Virtus Mesagne 73-67

(13-25, 35-41, 57-50)

Cce Lsb Lecce: (Guido 19, Tyrtyshnik 10, De Giovanni, Pallara 6, Busetta, Cantagalli 3, Mocavero 10, Cruciani, Vidakovic 7, Fracasso, Zalalis 18. All. Michelutti.

New Virtus Mesagne: Idrissou 2, Meroza, Piscitelli, Mucenieks, Fouce Romani 22, Coppola 22, Galic 12, Cito, Clement, Leo 4, Giuri, Berdychevskyi. All. Olive.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 4): LSB Lecce-NV Mesagne 73-67, MS Mesagne-Cus Foggia 78-75, NP Monteroni-Assi Brindisi 89-92 dts, NM Corato-Molfetta 68-65, Ceglie-Nardò 72-79, Barletta-Francavilla 66-68.

CLASSIFICA: Nardò 8 – Assi Brindisi, LSB Lecce 6 – Cus Foggia, NP Monteroni, NV Mesagne, Corato, Ceglie 4 – AP Monopoli, Molfetta, Francavilla, MS Mesagne 2 – Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Assi Brindisi-Ceglie, NV Mesagne,Barletta, Francavilla-NM Corato, Nardò-MS Mesagne, Cus Foggia-Monopoli, Molfetta-NP Monteroni.