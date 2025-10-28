BASKET C/m – Quattro su quattro per A9 Nardò, espugnato anche il Palasport di Ceglie

La Pallacanestro A9 Nardò continua a correre e a convincere. Sul parquet sempre insidioso di Ceglie, i ragazzi di coach Battistini superano anche la Messapica Ceglie con il punteggio di 72-79, centrando la quarta vittoria consecutiva in campionato e confermandosi squadra solida, matura e mentalmente pronta per i piani alti della classifica.

La gara è stata intensa e combattuta sin dalla palla a due. Dopo un primo quarto complicato (20-18) in cui i padroni di casa hanno imposto ritmo e aggressività, Nardò ha saputo reagire con lucidità e organizzazione, alzando l’intensità difensiva e trovando continuità in attacco. Nel secondo periodo i bianconeri hanno preso il controllo del match, costruendo un margine in doppia cifra grazie a una difesa attenta e a un attacco fluido.

Protagonista assoluto della serata Stonkus, autentico trascinatore con 25 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e un notevole 4/8 da tre punti, capace di accendere i momenti cruciali e tenere alta l’energia del gruppo. Al suo fianco, Kebe e Barel hanno offerto prestazioni di sostanza: 12 punti a testa, grande presenza difensiva e freddezza nei possessi decisivi.

Nel finale, quando Ceglie ha tentato la rimonta spinta dal proprio pubblico, Nardò ha mostrato la propria forza mentale, gestendo con calma e personalità i momenti più caldi e chiudendo la sfida con la solidità di una grande squadra.

Con questo successo, il gruppo di coach Battistini mantiene l’imbattibilità stagionale e continua a mostrare crescita e coesione partita dopo partita. L’entusiasmo è alto, ma la sensazione è che il meglio debba ancora venire.

IL TABELLINO

BASKET CEGLIE MESSAPICA-PALLA9 NARDÒ 72-79

(20-18, 30-41, 52-61)

CEGLIE: Cvetanovic 25, Feruglio 19, Salerno 15, Carta 8, Angius 4, Gasparini 1, Argentiero 0, Tarahija 0, Arnaldo 0, Passaro 0. NE: Urso, Ciracì. All. Faggiano.

NARDÒ: Stonkus 25, Kebe 12, Barel 12, Facciolà 8, Gramazio 7, Tinto 7, Zustovich 5, Gigli 3. NE: Francone, Leopizzi, Poletti, Montinaro. All. Battistini.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 4): LSB Lecce-NV Mesagne 73-67, MS Mesagne-Cus Foggia 78-75, NP Monteroni-Assi Brindisi 89-92 dts, NM Corato-Molfetta 68-65, Ceglie-Nardò 72-79, Barletta-Francavilla 66-68.

CLASSIFICA: Nardò 8 – Assi Brindisi, LSB Lecce 6 – Cus Foggia, NP Monteroni, NV Mesagne, Corato, Ceglie 4 – AP Monopoli, Molfetta, Francavilla, MS Mesagne 2 – Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (01-02/11): Assi Brindisi-Ceglie, NV Mesagne,Barletta, Francavilla-NM Corato, Nardò-MS Mesagne, Cus Foggia-Monopoli, Molfetta-NP Monteroni.