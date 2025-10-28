ph: Coribello/SalentoSport
LIVE! LECCE-NAPOLI, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
martedì 28.10.2025, ore 18.30
Serie A 2025/26, giornata 9
LECCE-NAPOLI 0-1
RETI: 69′ Anguissa
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Berisha (77′ Pierret) – Pierotti (46′ Morente), Coulibaly (77′ Maleh), Banda (65′ N’Dri) – Camarda (70′ Stulic). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (61′ Spinazzola) – Anguissa, Guilmour, Elmas (85′ Gutierrez) – Politano (61′ McTominay), Lucca (61′ Hojlund), Lang (48′ Neres). A disposizione: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.
ARBITRO: Giuseppe Collu sez. Cagliari (Rossi-Cavallina; IV Massimi; VAR Gariglio-Paterna).
NOTE: Ammoniti Ramadani, N’Dri (L), Olivera (N). Rec. 2′ pt, 7′ st. Al 56′ Milinkovic-Savic (N) respinge un rigore a Camarda (L).