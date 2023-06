UGENTO – A volte ritornano: affidata la panchina a Mimmo Oliva

L’Ugento Calcio riparte da Mimmo Oliva. Dopo la separazione con Andrea Salvadore, accasatosi al Manduria, il club giallorosso decide di ri-puntare sul tecnico artefice della doppia scalata dalla Prima Categoria all’Eccellenza, tra il 2016-17 e il 2018-19, nei quadri del club giallorosso sino alla stagione 2020-21, prima di andare ad allenare il Gallipoli Football e, per pochi mesi, la Toma Maglie nella scorsa stagione.

Il comunicato: “La società comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra in vista del prossimo campionato di Eccellenza 2023-24 a mister Mimmo Oliva. Un gradito ritorno sulla panchina dell’Ugento, di cui è stato protagonista e artefice della storica scalata dal 2017 al 2019 dalla Prima Categoria all’Eccellenza, davanti all’entusiasmo dei tifosi e della città, sino alla semifinale playoff per la Serie D, uscendo contro l’Otranto nella stagione 2020-21. A mister Mimmo Oliva un grosso in bocca al lupo per il suo lavoro. Ringraziamo per la loro presenza, insieme alla dirigenza, il sindaco Salvatore Chiga e l’assessore allo Sport Enzo Ozza in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ugento”.

(foto: il presidente Massimo De Nuzzo con Mimmo Oliva)