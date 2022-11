MAGLIE – Smobilitazione societaria in casa giallorossa in attesa della nuova proprietà: il comunicato del club

Come già annunciato un mese fa nel post-Otranto, la società della Toma Maglie, rappresentata dal presidente Francesco Ferramosca, conferma le dimissioni in blocco. Dimissioni anche per il ds Loris Bavone, sollevato dall’incarico mister Mimmo Oliva.

Il comunicato del club giallorosso: “Il Consiglio direttivo della A. Toma Maglie, in occasione dell’apertura del mercato invernale, conferma in blocco le dimissioni già presentate il 26 ottobre, come preannunciato nella nota successiva alla gara Otranto – Toma Maglie. È stato dunque effettuato, nella giornata di oggi, il consueto passaggio di consegne alla nuova dirigenza giallorossa che verrà presentata nei prossimi giorni. Anche il Direttore Sportivo Loris Bavone ha presentato le sue dimissioni al termine dell’incontro. La Società comunica, inoltre, di aver sollevato dall’incarico il tecnico Mimmo Oliva e di aver affidato le redini della squadra a Mister Andrea Romano, a cui auguriamo un grande in bocca al lupo. Ringraziamo l’ex Presidente Francesco Ferramosca, il DS Bavone, Mister Oliva e tutto il Consiglio direttivo per l’impegno e il lavoro svolto fino ad oggi, augurando loro ogni fortuna e gratifica personale”.