MAGLIE – La società annuncia: “Lasciamo a chi è più adeguato e competente nei gradimenti della piazza”

Con nuna breve nota diffusa sui suoi canali social, l’attuale dirigenza della Toma Maglie, con a capo Francesco Ferramosca, annuncia il proprio disimpegno, in attesa di cedere il passo ad un’eventuale nuova proprietà. Questo in seguito alla contestazione di un gruppo di tifosi alla società, dopo la sconfitta per 3-1 di ieri sera contro l’Otranto.

La nota: “Gli accadimenti extra-sportivi verificatisi nel corso ed a conclusione del match disputato ieri sera sul campo di Galatone hanno imposto una riflessione in seno alla Dirigenza che, unitamente e concordemente con il main sponsor, ritiene che non sussistano i presupposti per la prosecuzione del progetto come immaginato ed attuato.

Lasceremo le redini della Società a chi risulterà più adeguato e competente nei gradimenti della piazza.