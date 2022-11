LECCE – Si riparte in direzione Lazio: all’Acaya test fisici in palestra e sul campo

Primi timidi segnali di ripartenza anche in casa Lecce. Stamani, il gruppo si è ritrovato in sede, presso l’Acaya Golf Club, per riallacciare i fili staccati due settimane fa dopo la splendida vittoria del “Ferraris” contro la Sampdoria.

I calciatori, suddivisi in gruppi, hanno svolto dei test fisici, in palestra e sul campo, per valutare lo stato di forma di ciascuno dopo questi giorni di vacanza, durante i quali, comunque, ognuno ha svolto un programma di mantenimento.

Tutti presenti tranne i nazionali Banda, Ceesay, Colombo e Helgason, che hanno risposto alle chiamate delle rispettive nazionali. Il primo appuntamento ufficiale post-pausa sarà quello del 4 gennaio al Via del Mare contro la Lazio.