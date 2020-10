SAVA-VIRTUS MATINO – Un guizzo di Beltrame consegna i tre punti ai Marangio-boys

Cade per la prima volta in stagione la Virtus Matino, che dopo sei risultati utili consecutivi, perde l’imbattibilità stagionale contro il Sava di mister Marangio, che con una prestazione fatta di grande carattere riesce ad imporsi per 1-0.



Pronti via ed al minuto 3 il Sava mette la freccia. Beltrame si incunea nelle maglie della difesa avversaria e con un tocco di astuzia in area batte l’estremo spagnolo Lopez. Dal canto suo, la formazione di Branà tenta la via del pari in almeno un paio di occasioni e, in una di queste, Maraglino (rientrato dopo una lunga assenza) compie un prodigioso intervento su N. Margagliotti. Non da meno i ragazzi di Marangio che, malgrado il vantaggio iniziale, tentano più volte di infilare i salentini per la seconda volta, come al 23′, quando Cellamare impegna severamente dal limite il numero uno ospite. Al minuto 44 il Matino resta in dieci. Caruso commette un fallo da tergo guadagnandosi il rosso diretto e la strada degli spogliatoi, lasciando i compagni in dieci.

Nella ripresa, il Sava prova a gestire la gara, ma il Matino ci prova comunque con grande veemenza senza però riuscire a scardinare la retroguardia di casa. L’undici di Marangio tiene botta bene, senza concedere grandi occasioni alla formazione ospite, portando così a casa un successo pesantissimo.

IL TABELLINO

Sava, “Stadio Comunale F.Camassa”

domenica 25 ottobre 2020, ore 14.30

Eccellenza girone B 2020/21 – giornata 4

SAVA-VIRTUS MATINO 1-0

RETI: 3′ pt Beltrame

ASD SAVA: Maraglino, D’Ambrosio, De Gregorio, Carrozzo, Amaddio (18′ st Cassano), Aquaro, Molfetta, Cimino, D’Arcante, Cellamare (45′ st Camisa), Beltrame (34′ st Ciriolo). All.: Marangio

VIRTUS MATINO: Lopez, Margagliotti C., Tundo, Fina, Stele (21′ st Malandra), Salto, Giambuzzi, Facundo, Salguero, Caruso, Margagliotti N. (24′ st Pardo). All.: Branà.

ARBITRO: Salomone di Bari.

NOTE: ammoniti Stele, Salto, Facundo, Salguero, Giambuzzi (M), D’Ambrosio, Beltrame (S); al 40′ pt espulso Caruso (M) per fallo da dietro.